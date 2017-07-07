Третий день ПА ОБСЕ в Минске: что рассмотрят парламентарии

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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Дебаты и рассмотрение дополнительных вопросов ожидаются в пятницу на заседаниях комитетов сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая проходит в эти дни в Минске.

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Сессия ПА ОБСЕ открылась в столице Беларуси 5 июля. Для участия в обсуждении стратегий развития международного сотрудничества в Минске собрались более трех сотен парламентариев из десятков стран мира, а приветствовал участников ассамблеи лично президент Александр Лукашенко.

Согласно программе сессии, в пятницу парламентарии продолжат работу в комитетах: по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, наукам, технологиям и окружающей среде, а также комитетах по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Проекты резолюций комитетов уже были представлены авторами, а 7 июля продолжатся дебаты по проектам и рассмотрение дополнительных вопросов.

Среди вынесенных на обсуждение документов — резолюция Швеции «О Восточной Европе», в которой критикуется состояние демократических прав и свобод в постсоветских странах. Российские парламентарии уже назвали проект резолюции плохим и направленным на разобщение стран ОБСЕ.

Также продолжат обсуждать и вопросы резолюции «О суверенитете Украины» — российская делегация выступила против проекта, однако не нашла поддержку со стороны Беларуси. Впрочем, на итоговом голосования, как говорят в кулуарах ПА ОБСЕ, Беларусь воздержится от позиции «за» или «против».