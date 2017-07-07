Для получения повышенной пенсии омским пенсионерам придется уволиться

С нового года пенсионер сможет рассчитывать на получение пенсии с учетом всех индексаций после увольнения с работы. 1 июля был принят закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», который вступает в силу с 1 января 2018 года.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Для получения пенсии гражданин должен прекратить трудовую деятельность.