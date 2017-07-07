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07:46 (мск), источник: СуперОмск

Для получения повышенной пенсии омским пенсионерам придется уволиться

С 2018 года начнет действовать новый закон «О страховых пенсиях».

С нового года пенсионер сможет рассчитывать на получение пенсии с учетом всех индексаций после увольнения с работы. 1 июля был принят закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», который вступает в силу с 1 января 2018 года.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Для получения пенсии гражданин должен прекратить трудовую деятельность.

«В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения», — сказал управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров.

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