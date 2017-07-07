Для получения повышенной пенсии омским пенсионерам придется уволиться
С 2018 года начнет действовать новый закон «О страховых пенсиях».
С 2018 года начнет действовать новый закон «О страховых пенсиях».
С нового года пенсионер сможет рассчитывать на получение пенсии с учетом всех индексаций после увольнения с работы. 1 июля был принят закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», который вступает в силу с 1 января 2018 года.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Для получения пенсии гражданин должен прекратить трудовую деятельность.
«В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения», — сказал управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров.