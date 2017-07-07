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09:01 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Крылья Советов» должны отдать все свои силы для возвращения в премьер-лигу"

В четверг, 6 июля, губернатор Николай Меркушкин встретился с игроками, тренерским штабом и руководством ПФК «Крылья Советов». В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки команды к сезону, который клуб проведет в Футбольной национальной лиге.

В эту субботу «Крылья Советов» проведут первый матч нового футбольного сезона на стадионе «Металлург» с владивостокским ФК «Луч-Энергия». Накануне этой встречи Николай Меркушкин встретился с основным составом «КС» и тренерским штабом во главе с Андреем Тихоновым. На встрече присутствовали министр спорта региона Дмитрий Шляхтин, гендиректор клуба Виталий Шашков и гендиректор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

«Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. “Крылья” должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень важное значение», — подчеркнул губернатор. Николай Меркушкин уверен, что «Крылья Советов» за один сезон решат поставленную задачу и вернутся в Российскую футбольную премьер-лигу. «Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили это», — подчеркнул глава региона.

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Николай Меркушкин добавил, что региональные власти окажут ПФК «Крылья Советов» необходимую поддержку для выполнения главной задачи — возвращения «Крыльев» в 2018 году в Российскую футбольную премьер-лигу. Необходимое финансирование клуб получит из областного бюджета. Кроме того, ведется работа по привлечению спонсоров: буквально в эту среду было продлено спонсорское соглашение с ООО «Самаратрансстрой».

В следующем году команду ждет знаменательное событие, «Крылья Советов» переедут с морально устаревшего стадиона «Металлург» на ультрасовременную «Самара Арену». «В ближайшие две недели подрядчик завершит работы по монтажу крыши, и приступим уже к работам по устройству поля», — сообщил Николай Меркушкин и заметил, что после чемпионата мира по футболу стадион получит название «Космос Арена».

«В Самаре очень многое связано с космосом, так, например, все пилотируемые запуски на орбиту в мире производятся на наших ракетах-носителях, произведенных на РКЦ «Прогресс», — пояснил новичкам команды глава региона.

Футболисты поставили перед руководством клуба и губернатором актуальный как для них самих, так и для болельщиков вопрос. «В прошлом сезоне часть домашних игр нам пришлось провести в Уфе, поле на “Металлурге” было непригодно для игр. Без поддержки болельщиков нам не удалось набрать столь необходимые очки, чтобы сохранить место в премьер-лиге. Резервный стадион в Самаре просто необходим», — сказал защитник КС, многолетний капитан команды Иван Таранов.

Как пояснил Дмитрий Шляхтин, после переезда клуба на «Самара Арену», натуральный газон на «Металлурге» будет заменен на искусственный и стадион будет заявлен как резервный. «В следующем году, в случае форс-мажора, команде не придется играть за пределами Самары», — заверил игроков Шляхтин.

А вот полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук, выступавший за команду в сезоне 2014/2015 и вернувшийся в команду после двухлетнего перерыва, поделился своими впечатлениями от изменений, произошедших за это время в Самаре. «Город очень сильно изменился в лучшую сторону», — сказал футболист.

Андрей Тихонов заявил, что все игроки и тренерский штаб с нетерпением ждут первого матча. «Футбол — это всегда праздник. Мы хотим играть и побеждать», — заверил губернатора главный тренер.

Николай Меркушкин заметил, что Андрей Тихонов многое сделал для популяризации футбола в Самаре как игрок и выразил уверенность, что игра команды под его руководством вернет на трибуны болельщиков.

«Болельщики считают, что сегодняшний состав “Крыльев Советов” может играть в РФПЛ. Вам надо все силы отдать на выполнение главной задачи — возвращения в премьер-лигу», — в завершение сказал губернатор.

Сразу после завершения общения с командой Николай Меркушкин обсудил перспективы клуба в ходе личной встречи с Андреем Тихоновым.

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