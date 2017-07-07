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09:14 (мск), источник: Капитал

Гройсман: Новый закон о приватизации защитит инвесторов по английскому праву

Законопроект о приватизации в Украине, одобренный правительством на этой неделе и направленный до подачи в парламент на совет реформ при президенте, позволит инвесторам получить защиту по английскому праву, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: Капитал

«Мы внедрили такие нормы, которые позволяют нам вводить в процессе приватизации английское право. Это будет означать, что мы обеспечим и прозрачность, и конкурентность, и защиту инвестиций, которые идут в Украину», — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

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Глава правительства подчеркнул важность возобновления и внедрения публичного процесса привлечения инвестиций в госсектор, путем, в том числе, продажи активов.

В. Гройсман отметил, что в текущем году украинская экономика показывает рост примерно на 2%. Он добавил, ссылаясь на последнее исследование Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), что оптимизм инвесторов вернулся на уровень шестилетней давности.

Как сообщалось, рассчитываемый ЕБА раз в шесть месяцев индекс инвестиционной привлекательности по итогам первого полугодия 2017 года вырос с 2,85 до 3,15 баллов из 5-ти возможных, что является лучшим показателем с середины 2011 года, когда он составлял 3,39 баллов, а затем обрушился сразу до 2,56.

Согласно последнему исследованию, пока только 13% бизнесменов считают инвестклимат в Украине привлекательным, тогда как противоположной точки зрения придерживаются 54%, тогда как шестью месяцами ранее это соотношение было 9% к 67%.

Среди участников опроса 38% считают Украину выгодным рынком для инвестирования в ближайшие 6 месяцев — это вдвое выше числа противников такого мнения.

Среди основных улучшений участники опроса выделили либерализацию валютного рынка, открытость государственных данных/реестров, постепенную дерегуляцию, заметное развитие электронных сервисов (в частности, электронную систему возмещения НДС), упрощение процедуры получения разрешительных документов на строительство, мораторий на проверки.

Более всего инвесторы недовольны отсутствием существенных изменений (20%), коррупцией (19%) и медленным ходом реформ (15%), в частности, судебной и земельной.

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