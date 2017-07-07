Вячеслав Шпорт проинспектировал крупные стройки Хабаровска

Современное отделение патологии беременных собираются открыть этой осенью. Напомним, строительные работы ведутся с 2014 года. Однако весь 2016 год проект был заморожен из-за отсутствия финансов — в федеральном бюджете не заложили соответствующие деньги. Субсидия на достройку корпуса была выделена в начале 2017 года, региону перечисли 286,9 млн рублей.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%. Проведена приемка помещений, устраняется ряд замечаний. Осталось провести пуско-наладочные работы инженерных систем и благоустройство территории», — отметила заместитель министра здравоохранения края Ирина Радомская. Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что ввод в эксплуатацию крупного медицинского объекта станет хорошим подарком ко дню рождения края.

После Вячеслав Шпорт проинспектировал ход работ по возведению дамбы в Индустриальном районе города. Отмечалось, что строителям удалось наверстать отставание по срокам. Сейчас полностью завершена отсыпка тела дамбы, на 70% смонтирован железобетонный каркас. Главе региона также представили несколько проектов по благоустройству.