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10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт проинспектировал крупные стройки Хабаровска

Сегодня, 7 июля, глава региона Вячеслав Шпорт посетил крупные строительные площадки краевого центра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Так, он оценил ход реконструкции акушерского корпуса перинатального центра.

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Современное отделение патологии беременных собираются открыть этой осенью. Напомним, строительные работы ведутся с 2014 года. Однако весь 2016 год проект был заморожен из-за отсутствия финансов — в федеральном бюджете не заложили соответствующие деньги. Субсидия на достройку корпуса была выделена в начале 2017 года, региону перечисли 286,9 млн рублей.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%. Проведена приемка помещений, устраняется ряд замечаний. Осталось провести пуско-наладочные работы инженерных систем и благоустройство территории», — отметила заместитель министра здравоохранения края Ирина Радомская. Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что ввод в эксплуатацию крупного медицинского объекта станет хорошим подарком ко дню рождения края.

После Вячеслав Шпорт проинспектировал ход работ по возведению дамбы в Индустриальном районе города. Отмечалось, что строителям удалось наверстать отставание по срокам. Сейчас полностью завершена отсыпка тела дамбы, на 70% смонтирован железобетонный каркас. Главе региона также представили несколько проектов по благоустройству.

«Гидрозащитное сооружение станет не только мощным заслоном от возможных наводнений, но и местом отдыха горожан, новой визитной карточкой города и края. Поэтому здесь необходимо реализовать самые смелые идеи по созданию комфортной городской среды. Работать над благоустройством территории мы будем совместно с администрацией Хабаровска», — отметил Вячеслав Шпорт.

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