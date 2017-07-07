Вячеслав Шпорт проинспектировал крупные стройки Хабаровска
Сегодня, 7 июля, глава региона Вячеслав Шпорт посетил крупные строительные площадки краевого центра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
гу.
Сегодня, 7 июля, глава региона Вячеслав Шпорт посетил крупные строительные площадки краевого центра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
гу.
Современное отделение патологии беременных собираются открыть этой осенью. Напомним, строительные работы ведутся с 2014 года. Однако весь 2016 год проект был заморожен
«На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%. Проведена приемка помещений, устраняется ряд замечаний. Осталось провести
После Вячеслав Шпорт проинспектировал ход работ по возведению дамбы в Индустриальном районе города. Отмечалось, что строителям удалось наверстать отставание по срокам. Сейчас полностью завершена отсыпка тела дамбы, на 70% смонтирован железобетонный каркас. Главе региона также представили несколько проектов по благоустройству.
«Гидрозащитное сооружение станет не только мощным заслоном от возможных наводнений, но и местом отдыха горожан, новой визитной карточкой города и края. Поэтому здесь необходимо реализовать самые смелые идеи по созданию комфортной городской среды. Работать над благоустройством территории мы будем совместно с администрацией Хабаровска», — отметил Вячеслав Шпорт.