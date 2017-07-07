Со дня на день станет известно имя министра внутренней и информполитики Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Совсем скоро станет известно имя министра внутренней и информационной политики Хабаровского края, чего многие в правительстве края и в журналистских кругах ждут уже больше месяца. В этой сфере нужны ротации, чтобы создать цельную команду, нацеленную на общий результат и исключить те проблемные моменты, которые имели место быть во время работы комитета по печати, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор Марценко.

— Кандидатуры губернатору уже внесены. И я тоже внес свою кандидатуру на министра и еще на замов. Думаю, со дня на день мы увидим соответствующее назначение, — сказал Виктор Марценко.

Стоит отметить, что времени на решение кадрового вопроса было немало — о появлении нового министерства в правительстве края стало известно в середине мая.

Затянувшуюся паузу на старте работы новенького министерства зампред правительства по внутренней политике объяснил простыми требованиями закона.

— По закону людей надо уведомить о грядущих изменениях в работе, в данном случае о реорганизации, за два месяца. 25 мая сотрудники получили уведомления, 25 июля истекает этот срок. Поэтому и смысла особого торопиться с назначением министра не было. Ну выйдет человек на работу за месяц-полтора до 25 июля, и что дальше будет? Будет связан по рукам и ногам этой датой. А сейчас пока готовится Положение о министерстве, затем появятся положения об управлениях внутри министерства. — сообщил Виктор Марценко.

Виктор Марценко подчеркивает, что в сфере внутренней и информационной политики края нужны новые имена.

— Необходимо формировать команду, нацеленную на общий результат, чтобы уйти от тех моментов, которые присутствовали в работе комитета по печати — от постоянного противостояния журналистского сообщества и комитета. Поэтому, чтобы этого не происходило, должны прийти новые люди с новым взглядом на порядок взаимодействия с журналистским сообществом, на работу в информполе, на само качество этой работы. При этом не забывая о техническом прогрессе, о новых формах работы, — отметил он.