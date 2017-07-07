Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
"О доброту вытирают ноги": Садальский о Максаковых
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
9В Китае сошли два оползня
09:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников призвал создавать комфортную городскую среду

ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников 6 июля выступил на пленарной сессии «Агломерации как глобальный управленческий вызов» начавшегося VII Московского урбанистического форума-2017, сообщает пресс-служба губернатора.

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития территории, обеспечения транспортной связности и достаточной инфраструктуры вел бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.

Решетников рассказал о развитии Пермской агломерации, урбанистической политике Перми и региона. Он заявил, что мастер-план Перми, принятый в 2010 году, опередил свое время.

«Ограничения высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — то, что сейчас, что называется, must-have для любой урбанистики», — отметил он.

Он напомнил о том, что реализовать генплан в полной мере не удалось. По мнению Решетникова, для преодоления тенденции «расползания» агломерации необходимо отойти от подхода, по котором строительство больших объемов жилья в регионах считается самоцелью.

«Самоцелью должна быть городская среда, которую мы при этом создаем. Строительство многоквартирных домов и развитие городов — отнюдь не одно и тоже. Сейчас в крае нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы и поликлиники», — подчеркнул Максим Решетников.

Врио губернатора также отметил, что законодательство РФ предоставляет все инструменты для создания комфортной городской среды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Молодая Россия» выдвинула кандидата на пост главы Карелии
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь