Максим Решетников призвал создавать комфортную городскую среду

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития территории, обеспечения транспортной связности и достаточной инфраструктуры вел бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.

Решетников рассказал о развитии Пермской агломерации, урбанистической политике Перми и региона. Он заявил, что мастер-план Перми, принятый в 2010 году, опередил свое время.

«Ограничения высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — то, что сейчас, что называется, must-have для любой урбанистики», — отметил он.

Он напомнил о том, что реализовать генплан в полной мере не удалось. По мнению Решетникова, для преодоления тенденции «расползания» агломерации необходимо отойти от подхода, по котором строительство больших объемов жилья в регионах считается самоцелью.

«Самоцелью должна быть городская среда, которую мы при этом создаем. Строительство многоквартирных домов и развитие городов — отнюдь не одно и тоже. Сейчас в крае нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы и поликлиники», — подчеркнул Максим Решетников.