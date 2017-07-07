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12:08 (мск), источник: Kazinform

Глава администрации Байконура формирует новую команду

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ — Приступивший к своим обязанностям с 13 июня 2017 года новый глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сделал первые назначения руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Первым заместителем главы администрации от 16 июня 2017 года назначен Виктор Лопаткин. Родился 10 февраля 1958 года в поселке Фараб Чарджоуской области Туркменской ССР. Образование высшее. Кандидат исторических наук.

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С 1977 года по 2008 год проходил службу в Вооруженных силах и органах госбезопасности Российской Федерации. Полковник запаса. С октября 2008 года по март 2016 года работал в структурах ОАО «Автоваз», ГК «Олимпстрой», ФГКУ Росгранстрой.

С 4 июля 2017 года на должность заместителя главы администрации назначен Кубаныч Абдубатаев. Родился 23 апреля 1965 года в городе Ош Киргизской ССР. Имеет два высших образования: военно-политическое и юридическое. С 1982 по 2015 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, с 2002 года в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса.

С октября 2015 года по июнь 2017 года возглавлял отдела социальных программ, был советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».

5 июля 2017 года распоряжением главы администрации города Байконур Арсен Каспаров назначен руководителем аппарата главы администрации. Родился 5 мая 1969 года в Армянской ССР. Образование высшее. В 1992 году окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», квалификация — «инженер-механик». В 2008 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция», квалификация — «юрист». Более 20 лет проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Ветеран боевых действий. С сентября 2015 по май 2016 года замещал должность руководителя Центрального территориального управления Росграницы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Байконур, обновление и формирование команды главы администрации продолжается.

В ближайшее время предстоит назначение еще одного заместителя главы администрации. Примечателен факт, который отмечают жители Байконура: новое руководство города состоит на сегодняшний день пока из представителей российских военных и силовых структур — уроженцев Средней Азии.

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