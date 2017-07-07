Мастер-план по развитию Владивостока представят на третьем ВЭФ

Проект мастер-плана по развитию Владивостока представят на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6—7 сентября. Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время записи передачи «Блиц».
По словам главы региона, над документом работает межправительственная рабочая группа.
«Уже состоялось несколько заседаний на территории Японии и во Владивостоке. На последнем из них я лично принимал участие в обсуждении предложений по формированию мастер-плана Владивостока. Мы готовим этот документ в соответствии с новым видением градостроительной политики», — отметил Владимир Миклушевский, добавив, что ответственным за реализацию проекта от Приморья назначен первый вице-губернатор Василий Усольцев.
Мастер-план Владивостока позволит, в первую очередь, создать комфортную городскую среду для жителей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Прежде всего, мы планируем решить проблему с пробками. Рассматриваем возможность установки умных светофоров и строительства альтернативной кольцевой транспортной артерии», — акцентировал внимание глава региона, подчеркнув, что все проекты будут согласованы с общественностью.
Кроме того, во Владивостоке планируется построить японский сад, рыбный рынок, а также развить сеть малоэтажного строительства.
Владимир Миклушевский также добавил, что проект мастер-плана по развитию города и территорий Владивостокской агломерации будет представлен в сентябре на третьем Восточном экономическом форуме.
«После презентации план будет доработан с учетом мнения жителей и экспертного сообщества. Мы готовы к диалогу», — отметил глава региона.
Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.
На сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока определилась с проектами. Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1».
Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. На этой неделе передачу можно будет посмотреть в субботу, 8 июля, на телеканале «Россия 1» в 9.20 и на телеканале «Россия 24» в 13.30.