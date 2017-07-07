Мастер-план по развитию Владивостока представят на третьем ВЭФ

Источник: Вести Приморье

Проект мастер-плана по развитию Владивостока представят на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6—7 сентября . Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время записи передачи «Блиц».

По словам главы региона, над документом работает межправительственная рабочая группа.

«Уже состоялось несколько заседаний на территории Японии и во Владивостоке. На последнем из них я лично принимал участие в обсуждении предложений по формированию мастер-плана Владивостока. Мы готовим этот документ в соответствии с новым видением градостроительной политики», — отметил Владимир Миклушевский, добавив, что ответственным за реализацию проекта от Приморья назначен первый вице-губернатор Василий Усольцев.

Мастер-план Владивостока позволит, в первую очередь, создать комфортную городскую среду для жителей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Прежде всего, мы планируем решить проблему с пробками. Рассматриваем возможность установки умных светофоров и строительства альтернативной кольцевой транспортной артерии», — акцентировал внимание глава региона, подчеркнув, что все проекты будут согласованы с общественностью.

Кроме того, во Владивостоке планируется построить японский сад, рыбный рынок, а также развить сеть малоэтажного строительства.

Владимир Миклушевский также добавил, что проект мастер-плана по развитию города и территорий Владивостокской агломерации будет представлен в сентябре на третьем Восточном экономическом форуме.

«После презентации план будет доработан с учетом мнения жителей и экспертного сообщества. Мы готовы к диалогу», — отметил глава региона.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

На сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока определилась с проектами. Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1».