Президент РМ дважды в месяц будет проводить День открытых дверей в Государственной резиденции
Глава государства Игорь Додон два раза в месяц будет проводить День открытых дверей для желающих посетить Государственную резиденцию и кабинет Президента.
Глава государства Игорь Додон два раза в месяц будет проводить День открытых дверей для желающих посетить Государственную резиденцию и кабинет Президента.
Вчера состоялся визит сторонников и местных избранников из трех районов: Окницкого, Бессарабского и Дондюшанского. Думаю, это неплохая практика, свидетельствующая о нашей открытости для граждан Республики Молдова. Будем продолжать, — подчеркнул Игорь Додон.