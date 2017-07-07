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10:48 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ дважды в месяц будет проводить День открытых дверей в Государственной резиденции

Глава государства Игорь Додон два раза в месяц будет проводить День открытых дверей для желающих посетить Государственную резиденцию и кабинет Президента.

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Вчера состоялся визит сторонников и местных избранников из трех районов: Окницкого, Бессарабского и Дондюшанского. Думаю, это неплохая практика, свидетельствующая о нашей открытости для граждан Республики Молдова. Будем продолжать, — подчеркнул Игорь Додон.

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