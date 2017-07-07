Президент РМ дважды в месяц будет проводить День открытых дверей в Государственной резиденции

Вчера состоялся визит сторонников и местных избранников из трех районов: Окницкого, Бессарабского и Дондюшанского. Думаю, это неплохая практика, свидетельствующая о нашей открытости для граждан Республики Молдова. Будем продолжать, — подчеркнул Игорь Додон.