Назначен новый вице-премьер Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность
«Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым», — говорится в решении, принятом на внеочередной сессии крымского парламента в пятницу.
Серов занимал пост глава администрации городского округа Судак с 14 ноября 2014 года.
Депутаты также согласовали освобождение от должности