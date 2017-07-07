Красноярские чиновники и депутаты готовятся разбогатеть в два раза
Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств.
Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств.
Сенсационная новость потрясла Красноярский край. Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за закон, согласно которому вырастет зарплата краевых руководителей.
После корректировки бюджета больше станут получать парламентарии, министры и другие высшие должностные лица нашего региона. Денежное содержание увеличится почти в два раза, передаёт телекомпания «Афонтово». И если на сегодняшний день депутатские зарплаты в среднем составляют около 100 тысяч рублей, то после повышения эта сумма взлетит до 200 тысяч.
Уточняется, что автор закона о повышении зарплат высшим должностным лицам края — депутат Людмила Магомедова (за 2016 год заработала 2 157 260,66 рубля — прим. ИА REGNUM). Оказывается, документ приняли ещё 8 июня. И произошло это без особых обсуждений и огласки. По словам Магомедовой, депутатская зарплата не повышалась 11 лет. Якобы, уровень ответственность депутатов не соответствует уровню вознаграждения.
«Лично я как председатель комитета, представляющий город Норильск естественно, избрана от Норильска. У меня любой директор театра получает в три раза выше, чем председатель комитета, курирующий пять министерств, а значит и владеющий всеми этими вопросами. Поэтому тема очень актуальная, не боюсь об этом говорить», — заявила Магомедова.
Сообщается, что документ вступил в силу, но для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.
Резонансный закон депутаты приняли единогласно, его поддержала даже оппозиция. Повышение зарплат коснётся также глав районов, городов и краевых министров.
По информации ТВК, принятое на сессии решение уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, заработавший за 2016 год 2,8 млн рублей. При этом в правительстве «отнекиваются», мол, закон подписан, но он ничего не повышает, а лишь даёт возможность для повышения.
«Как показывает практика, и как это ни парадоксально, повышение заработной платы к росту производительности труда никогда не приводило. Тот факт, что власти будут получать больше, вовсе не означает, что они будут работать лучше. Поэтому повышение зарплат на их благосостояние повлияет точно, а на качество работы — не факт», — прокомментировал резонансную новость в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алексей Новиков.
Новиков считает, что у населения края это известие вызовет негативные эмоции, по той простой причине, что повышение зарплат разного рода чиновников и депутатов люди всегда воспринимают негативно.
«С другой стороны, это некий элемент ландшафта. Людям это не нравится, но своё возмущение, выражающееся хотя бы в том, чтобы не голосовать за этих депутатов, они не показывают. Они на это не готовы и традиционно этого не делают», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.
Политолог Сергей Комарицын отметил в интервью ИА REGNUM, что в Красноярском крае, как и в других российских регионах, постоянно вносят изменения в местный закон об оплате труда чиновников. Однако на этот раз речь идёт не только о редакционных поправках в связи с изменениями федерального законодательства.
«На сессии Законодательного собрания вопрос поставили последним — практически в пункте “разное”, вообще не обсуждали и в течение минуты приняли единогласно. Между тем речь идет об увеличении фонда оплаты труда в два раза. Никаких объяснений властей по этому поводу не было. Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств, но в кулуарах говорят об очень серьезном повышении в первую очередь для министров и освобожденных депутатов Заксобрания. Когда появятся конкретные цифры и должностные категории — хотелось бы услышать одновременно и позицию прокуратуры. Опыт такой в крае есть. В апреле 2015 года по заявлению прокуратуры краевой суд уже признавал незаконными изменения в этот же закон по размерам надбавок за стаж и секретность. Вопросы, однако, здесь возникают не только с правовой, но и с
Он предположил, что «этот немедленно подписанный губернатором закон — есть предмет некоей сделки между исполнительной и законодательной властями, такое очередное свидетельство о деградации местных элит».
«При том, что финансовая дыра в бюджете вновь приближается к 100 млрд рублей, при очковтирательстве по поводу доходов рядовых бюджетников, якобы получающих «среднюю по экономике зарплату», такое решение, конечно, не добавит авторитета ни власти, ни опереточной «оппозиции», — отметил Сергей Комарицын.
Напомним, спикер Заксобрания Александр Усс за 2016 год заработал 24,5 млн рублей.
Здесь стоит также напомнить, что в первом квартале 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составляли 25 593,4 рубля, увеличившись на 0,6% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 2,8%.
Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Красноярского края в первом квартале года составила 36 420,5 рубля, увеличившись с учётом роста цен на 0,6%.
На 1 апреля 2017 года средний размер назначенных месячных пенсий в Красноярском крае составлял 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по краю на конец марта 2017 года составляла 4242,49 рубля в расчете на месяц на одного человека и с начала года увеличилась на 1,9%.
Добавим, прогнозируемый общий объём доходов краевого бюджета на 2017 год — 191 591 313,5 тыс. рублей; общий объём расходов — 204 795 664,8 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета — 13 204 351,3 тыс. рублей.
По информации Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 июня 2017 года — 96,87 млрд рублей (105,4 млрд — на 1 февраля 2017 года).