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11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владимир Путин назначил уроженца Красноярска прокурором Тувы

Ранее кандидатуру Александра Боровкова утвердили в Верховном Хурале.

Бывший заместитель прокурора Красноярского края Александр Боровков официально возглавил прокуратуру Тувы. Указ о назначении специалиста подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

О возможном назначении Боровкова стало известно в апреле, когда его кандидатуру рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка. После этого Боровков встретился с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом и с депутатами Верховного Хурала (парламента) республики, которые поддержали специалиста.

Александр Николаевич Боровков родился в 1967 году в Красноярске. В 1991 году окончил Красноярский государственный университет. Занимал должности следователя Красноярской транспортной прокуратуры, замначальника следственного отдела Среднесибирской транспортной прокуратуры и начальника отдела следственного управления краевой прокуратуры.

С 2007 по 2008 годы Боровков работал начальником управления по надзору за деятельностью прокуратуры Красноярского края. С 25 января 2008 года он занимал пост заместителя прокурора региона по вопросам правовой статистики и возглавлял межотраслевой отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью.

Предыдущий прокурор Тувы Александр Гринев в начале апреля был назначен на аналогичную должность в Вологодскую область. Гринев возглавлял республиканскую прокуратуру с ноября 2012 года.

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