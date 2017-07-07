Владимир Путин назначил уроженца Красноярска прокурором Тувы

Бывший заместитель прокурора Красноярского края Александр Боровков официально возглавил прокуратуру Тувы. Указ о назначении специалиста подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

О возможном назначении Боровкова стало известно в апреле, когда его кандидатуру рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка. После этого Боровков встретился с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом и с депутатами Верховного Хурала (парламента) республики, которые поддержали специалиста.

Александр Николаевич Боровков родился в 1967 году в Красноярске. В 1991 году окончил Красноярский государственный университет. Занимал должности следователя Красноярской транспортной прокуратуры, замначальника следственного отдела Среднесибирской транспортной прокуратуры и начальника отдела следственного управления краевой прокуратуры.

С 2007 по 2008 годы Боровков работал начальником управления по надзору за деятельностью прокуратуры Красноярского края. С 25 января 2008 года он занимал пост заместителя прокурора региона по вопросам правовой статистики и возглавлял межотраслевой отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью.