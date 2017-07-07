Омская область не будет участвовать в проекте министра образования Васильевой

В числе 16 регионов, которые будут участвовать в пилотном проекте по переводу муниципальных школ в государственное подчинение, не оказалось Омской области. Как пояснили «СуперОмску» в министерстве образования региона, этот вопрос пока даже не обсуждается.

Напомним, что на вчерашнем заседании думского комитета по образованию и науке глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что школы будут переданы от муниципальных властей к региональным. Пилотный проект будет запущен в 16 регионах. По мнению Васильевой, после реализации реформы можно будет говорить о возвращении к системе «государственных школ».