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13:03 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов рассказал Путину о последствиях ливней в Татарстане

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом РТ Рустамом Миннихановым, который доложил главе государства об ущербе, нанесенном стихией. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также Путин встретился с главой МЧС Владимиром Пучковым. Министр доложил о работе в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков. Особо Путина интересовала ситуация в Ульяновской области, где 5 июля многие улицы оказались затоплены после продолжительных дождей.

По словам главы МЧС, сейчас в Ульяновской области идут восстановительные работы, оказывается помощь жителям области.

Напомним, в Буинском районе Татарстана из-за затяжных дождей вода затопила мост через Свиягу около деревни Кият и разрушила дорогу около деревни Сараз. Сообщается, что из-за сильного ветра в районе повалено множество деревьев, а река Свияга вышла из берегов.

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