Минниханов рассказал Путину о последствиях ливней в Татарстане

Также Путин встретился с главой МЧС Владимиром Пучковым. Министр доложил о работе в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков. Особо Путина интересовала ситуация в Ульяновской области, где 5 июля многие улицы оказались затоплены после продолжительных дождей.

По словам главы МЧС, сейчас в Ульяновской области идут восстановительные работы, оказывается помощь жителям области.