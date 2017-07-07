Минниханов рассказал Путину о последствиях ливней в Татарстане

Также Путин встретился с главой МЧС Владимиром Пучковым. Министр доложил о работе в регионах, пострадавших от природных пожаров и паводков. Особо Путина интересовала ситуация в Ульяновской области, где 5 июля многие улицы оказались затоплены после продолжительных дождей.
По словам главы МЧС, сейчас в Ульяновской области идут восстановительные работы, оказывается помощь жителям области.
Напомним, в Буинском районе Татарстана из-за затяжных дождей вода затопила мост через Свиягу около деревни Кият и разрушила дорогу около деревни Сараз. Сообщается, что из-за сильного ветра в районе повалено множество деревьев, а река Свияга вышла из берегов.