Гамбург встречает G20 протестами

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В Гамбурге сегодня откроется саммит G20. Большинство участников этого клуба развитых стран, в том числе президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, уже прибыли в немецкий город. Мировых лидеров встретили протестами и манифестациями. При этом изначально мирные митинги накануне ночью переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали, по предварительным данным, 76 стражей правопорядка.

В эти дни Гамбург, второй по величине город Германии, похож на осажденную крепость

Фоторепортаж Зомби Большой двадцатки

В город съехались не только лидеры ведущих индустриально развитых стран мира, но и различные манифестанты, в первую очередь антиглобалисты и представители левых движений.

В четверг вечером там состоялся санкционированный митинг «За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге». Сначала в нем принимали участие около 650 человек. Однако в разгар акции, вторым этапом которой стало шествие по улицам города, к ней присоединились радикалы — группа людей в черной одежде, лица которых были закрыты шарфами, платками и балаклавами. По разным оценкам, их было порядка тысячи человек. Они начали закидывать камнями, файерами и бутылками полицейских, которые в ответ применили водометы, перцовый газ и дубинки. Позднее поступали сообщения о столкновениях с полицией и в других районах, например возле станции городской электрички «Рипербан». Стихийно начавшееся там шествие под лозунгом «Полиция — позор Гамбурга!» также переросло в беспорядки.

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По данным немецких СМИ, в результате столкновений легкие ранения и травмы получили 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно. Ожидается, что сегодня и завтра манифестации продолжатся. Любопытно, что на одной из санкционированных акций под названием «Гамбург демонстрирует свое отношение» планируется выступление критика политики президента Трампа мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Как сообщает агентство Bloomberg, его пригласили в город депутаты местного парламента от оппозиционных партий, чтобы «услышать голос не только одного лишь Трампа».

Впрочем, помешать проведению саммита все эти акции — как мирные, так и противозаконные — вряд ли смогут. Сегодня состоятся церемония официальной встречи лидеров G20 и ретрит (встреча в узком составе на полях саммита), посвященный борьбе с терроризмом. Запланированы также два рабочих заседания, а вечером — торжественный концерт и прием. Кроме того, у большинства лидеров в программы включены двусторонние встречи.

Самая долгожданная из них — Владимира Путина и Дональда Трампа — начнется, как ожидается, примерно в 16:40 мск.