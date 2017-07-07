Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
"О доброту вытирают ноги": Садальский о Максаковых
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
24Юбилей Тома Круза
10:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Гамбург встречает G20 протестами

В столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Гамбурге сегодня откроется саммит G20. Большинство участников этого клуба развитых стран, в том числе президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, уже прибыли в немецкий город. Мировых лидеров встретили протестами и манифестациями. При этом изначально мирные митинги накануне ночью переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали, по предварительным данным, 76 стражей правопорядка.

В эти дни Гамбург, второй по величине город Германии, похож на осажденную крепость
Фоторепортаж
Зомби Большой двадцатки

В город съехались не только лидеры ведущих индустриально развитых стран мира, но и различные манифестанты, в первую очередь антиглобалисты и представители левых движений.

В четверг вечером там состоялся санкционированный митинг «За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге». Сначала в нем принимали участие около 650 человек. Однако в разгар акции, вторым этапом которой стало шествие по улицам города, к ней присоединились радикалы — группа людей в черной одежде, лица которых были закрыты шарфами, платками и балаклавами. По разным оценкам, их было порядка тысячи человек. Они начали закидывать камнями, файерами и бутылками полицейских, которые в ответ применили водометы, перцовый газ и дубинки. Позднее поступали сообщения о столкновениях с полицией и в других районах, например возле станции городской электрички «Рипербан». Стихийно начавшееся там шествие под лозунгом «Полиция — позор Гамбурга!» также переросло в беспорядки.

Читайте также
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих

По данным немецких СМИ, в результате столкновений легкие ранения и травмы получили 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно. Ожидается, что сегодня и завтра манифестации продолжатся. Любопытно, что на одной из санкционированных акций под названием «Гамбург демонстрирует свое отношение» планируется выступление критика политики президента Трампа мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Как сообщает агентство Bloomberg, его пригласили в город депутаты местного парламента от оппозиционных партий, чтобы «услышать голос не только одного лишь Трампа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, помешать проведению саммита все эти акции — как мирные, так и противозаконные — вряд ли смогут. Сегодня состоятся церемония официальной встречи лидеров G20 и ретрит (встреча в узком составе на полях саммита), посвященный борьбе с терроризмом. Запланированы также два рабочих заседания, а вечером — торжественный концерт и прием. Кроме того, у большинства лидеров в программы включены двусторонние встречи.

Самая долгожданная из них — Владимира Путина и Дональда Трампа — начнется, как ожидается, примерно в 16:40 мск.

Павел Тарасенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
5
Эдуард Иванов
Все эти масштабные акции сродни акциям грин писевцев. Все подготовлено и оплачено.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Анатолий Лысенко-Шариков
Это сопротивление о социальном неравенстве ,а у нас всё нормально?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Эдуард Иванов
Странно то, что при проведении Бильдербергкого клуба таких масштабных акций не бывает. А уж кого, кого, а именно тех клубарей надо "поднимать на вилы".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Жерар Депардье судится в России
«Слово “Россия” пришлось содрать даже с чемодана»
Как Жерар Депардье судится в России
Siemens проверит сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь