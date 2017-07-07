Апполонова: Калининград входит в шестёрку крупнейших центров миграционной привлекательности

По её словам, в областном центре сейчас проживают представители 25 национальностей, и между ними нет никаких разногласий. Это связано с тем, что с 1946 по 1953 годы в Калининград приезжали переселенцы со всей страны. «Их усилия помогли создать экономическую и социальную базу Калининграда. Важно, чтобы все они ассоциировали себя не только со своими национальностями, но и с жителями города и нашей страны», — сказала Апполонова.