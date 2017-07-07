Апполонова: Калининград входит в шестёрку крупнейших центров миграционной привлекательности

Сюда приезжают за работой и просто потому, что нравится город. Калининград сегодня входит в шестёрку крупнейших в стране центров миграционной привлекательности, — заявила Апполонова.
По её словам, в областном центре сейчас проживают представители 25 национальностей, и между ними нет никаких разногласий. Это связано с тем, что с 1946 по 1953 годы в Калининград приезжали переселенцы со всей страны. «Их усилия помогли создать экономическую и социальную базу Калининграда. Важно, чтобы все они ассоциировали себя не только со своими национальностями, но и с жителями города и нашей страны», — сказала Апполонова.
По данным горадминистрации, в 2016 году миграционный поток в Калининград вырос на 60%. При этом, по словам врио губернатора Антона Алиханова, в область приезжают люди небедные и трудоспособные.
Основная часть иностранной рабочей силы прибывает в регион из стран с безвизовым режимом (96%). Значительное число приезжает из Средней Азии — Узбекистана (до 70%) и Киргизии (до 15%).