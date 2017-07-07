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10:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд признал сторонника Навального виновным в оскорблении губернатора Приморья

Сам Максим Чихунов считает приговор несправедливым и будет подавать апелляцию.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.

Суд во Владивостоке признал одного из участников первомайского шествия, активиста штаба Навального во Владивостоке Максима Чихунова виновным в оскорблении губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП, ему назначен штраф в 3 тысячи рублей. Как рассказал ИА PrimaMedia сам Чихунов, с приговором он не согласен и будет его обжаловать.

Напомним, что первомайское шествие приморского отделения КПРФ в 2017 году обернулось скандалом из-за оскорбительных транспарантов, которые пронесли участники коммунистической колонны. На плакатах шествующих оказались портреты руководства страны и региона, а также нескольких приморских депутатов, сопровождаемые оскорбительными надписями. В частности, на портрете Владимира Миклушевского были написаны слова «Хаятт», «Едрос» и «Жулик».

— Приговор суда мы будем обжаловать. Мы считаем его неправильным, и вот почему: было проведено три экспертизы, но ни одна так и не рассматривала, являются ли слова «Хаятт» и «Жулик» оскорбительными. В течение трех дней нам передадут решение суда, и мы сможем заявить апелляционную жалобу, — рассказал Чихунов.

От ИА PrimaMedia отметим, что с заявлениями в полицию, кроме Владимира Миклушевского, обратились также три депутата: Алексей Козицкий, Игорь Чемерис и Олег Вельгодский.

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