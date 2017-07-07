Глава Челябинска поручил привести в порядок акваторию реки Миасс

Недовольство градоначальника вызвали заросли камышей и большое количество бытового мусора в реке. В результате спасатели Челябинской городской службы спасения совместно волонтерами на весельных лодках произведут очистку акватории.

Также Евгений Тефтелев поручил главе Калининского района Сергею Колеснику привести в единый архитектурный вид прилегающую к органному залу территорию. В скором времени здесь будет установлен памятник Петру Столыпину, и элементы благоустройства и озеленения должны стать единым ансамблем с монументом.