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10:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава Челябинска поручил привести в порядок акваторию реки Миасс

В Челябинске приведут в порядок акваторию реки Миасс. Соответствующее поручение дал глава города Евгений Тефтелев в ходе выездного совещания по вопросу благоустройства территории около Органного зала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Недовольство градоначальника вызвали заросли камышей и большое количество бытового мусора в реке. В результате спасатели Челябинской городской службы спасения совместно волонтерами на весельных лодках произведут очистку акватории.

Также Евгений Тефтелев поручил главе Калининского района Сергею Колеснику привести в единый архитектурный вид прилегающую к органному залу территорию. В скором времени здесь будет установлен памятник Петру Столыпину, и элементы благоустройства и озеленения должны стать единым ансамблем с монументом.

Также в этом году будут восстановлены в едином стиле ограждения набережной из каслинского листья и облагорожен спуск к воде.

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