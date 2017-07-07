111 полицейских пострадали в Гамбурге в столкновениях с противниками саммита G20
Накануне организаторы акции антиглобалистов решили прервать ее, так как мирное шествие переросло в беспорядки.
Накануне организаторы акции антиглобалистов решили прервать ее, так как мирное шествие переросло в беспорядки.
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере 111 сотрудников полиции получили в четверг ранения и травмы в ходе столкновений с участниками демонстраций, протестовавшими против проведения саммита G20, сообщает в пятницу немецкое телевидение.
Не менее 29 человек были задержаны. В полиции сообщили, что участники манифестаций нанесли значительный ущерб припаркованным автомобилям и магазинам в Гамбурге.
Накануне прошла акция протеста антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», в которой приняли участие от 6 до 8 тыс. человек. Организаторы акции решили прервать ее после того, как мирное шествие переросло в беспорядки.