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11:39 (мск), источник: Интерфакс

111 полицейских пострадали в Гамбурге в столкновениях с противниками саммита G20

Накануне организаторы акции антиглобалистов решили прервать ее, так как мирное шествие переросло в беспорядки.

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере 111 сотрудников полиции получили в четверг ранения и травмы в ходе столкновений с участниками демонстраций, протестовавшими против проведения саммита G20, сообщает в пятницу немецкое телевидение.

Не менее 29 человек были задержаны. В полиции сообщили, что участники манифестаций нанесли значительный ущерб припаркованным автомобилям и магазинам в Гамбурге.

Акции протеста продолжились в пятницу.
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Накануне прошла акция протеста антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», в которой приняли участие от 6 до 8 тыс. человек. Организаторы акции решили прервать ее после того, как мирное шествие переросло в беспорядки.

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Комментарии
14
Мистер А
А разве там мирная демонстрация была или ты читаешь между строк только? Написано же, что разбивали машины и витрины. У нас как раз были мирные митинги, но задерживают сотни людей, а там всего-то 30
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Сергей Селезнев
Для этого есть страховка. А вот когда озверевшие чиновники решат тебя выселить без согласия из хорошего дома в хорошем районе в промзону, снизив стоимость твоих недвижимых активов раза в 2 в 3, вместо того чтобы людей переселять из аварийных домов, вот тогда ты запоешь. И может быть даже поумнеешь.
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ЕвГений Косперский
Онижедети!!!
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