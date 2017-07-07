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11:43 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о налоговых льготах для работодателей за обучение сотрудников

Правительство предложило внести поправки в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о независимой оценке квалификации.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на налоговое стимулирование работодателей к подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были инициированы правительством в связи с принятием закона о независимой оценке квалификации.

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Согласно закону, в состав прочих расходов, в отношении которых применяется льготная ставка налогообложения, могут быть включены расходы работодателя на обучение по основным профессиональным образовательным программам, дополнительным профессиональным программам и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников.

Для этого необходимо выполнить ряд условий. Речь идет о ситуации, когда обучение работников происходит на основании договора с российскими образовательными организациями, научными организациями или иностранными образовательными организациями, имеющими право на ведение подобной деятельности, а прохождение независимой оценки квалификации происходит на основании договора об оказании соответствующих услуг.

Кроме того, речь идет о сотрудниках, работающих по трудовому договору, или о лицах, письменно обязавшихся не позднее трех месяцев после окончания обучения, оплаченного потенциальным работодателем, заключить с ним трудовой договор и отработать у него не менее одного года.

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К расходам на обучение также будут относится расходы на содержание помещений и оборудования, используемого для обучения, оплату труда и стоимость имущества, необходимого для обучения. Такие расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они были понесены, при условии, что в указанном налоговом периоде хотя бы один из закончивших обучение заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года. Нормы закона будут действовать до 31 декабря 2022 г.

Принятые изменения в Налоговый кодекс будут способствовать развитию системы профессионального образования, а также совмещению теоретической подготовки и практического обучения на предприятиях, следует из сопроводительных материалов к документу.

Комментарии
1
Sergey Sergey
Давно пора. И ещё какой нить квалификационный рейтинг ввести. А то люди просто приходят, якобы чему то там оперативно обучаются. А дальше работают как умеют. Смешно, но даже нормальные электрики перевелись. Знающие что именно они делают. В банковской сфере полный бардак. Сидят временные долбежки, не знающие ни своих прав и обязанностей, ни прав и обязанностей клиента. И такое же положение во всех сферах деятельности.
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