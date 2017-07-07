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11:48 (мск), источник: Интерфакс

Трамп поделился ожиданиями от G20 и встречи с Путиным

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что очень ожидает на саммите G20 переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с другими мировыми лидерами.

Источник: AP 2017

«Я с нетерпением ожидаю все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе мою встречу с Владимиром Путиным. Есть много, что обсудить», — говорится в сообщении.

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«Я буду представлять нашу страну наилучшим образом, и я буду бороться за ее интересы», — подчеркнул президент.

Кроме того, он добавил, что «фальшивые» СМИ никогда не будут корректно освещать его активность на саммите G20, однако, по мнению Трампа, «это никого это заботит».

Российский лидер прилетел в Гамбург, где пройдет саммит «двадцатки», 7 июля.

Комментарии
1
Леонид Барковский
Донни, ничего хорошего тебе не корячится. От слова "совсем". видимо осознавая это. ты и сам привез две превосходные дули в карманах. нам в подарок. Честный взаиморасчет.
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