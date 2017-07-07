Трамп поделился ожиданиями от G20 и встречи с Путиным

Источник: AP 2017

«Я с нетерпением ожидаю все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе мою встречу с Владимиром Путиным. Есть много, что обсудить», — говорится в сообщении.

«Я буду представлять нашу страну наилучшим образом, и я буду бороться за ее интересы», — подчеркнул президент.

Кроме того, он добавил, что «фальшивые» СМИ никогда не будут корректно освещать его активность на саммите G20, однако, по мнению Трампа, «это никого это заботит».