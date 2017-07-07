Константинов назвал нового министра курортов Крыма жестким и энергичным

Источник: РИА "Новости"

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку прежнего министра Сергея Стрельбицкого. Его отставку согласовали на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

По словам Аксенова, Стрельбицкого было решено уволить по причине «нехватки жесткости». Новым министром курортов и туризма Крыма был назначен руководитель регионального представительства МИА «Россия Сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко.