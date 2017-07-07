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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Константинов назвал нового министра курортов Крыма жестким и энергичным

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Новый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко — «достаточно жесткий и энергичный» человек, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку прежнего министра Сергея Стрельбицкого. Его отставку согласовали на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

По словам Аксенова, Стрельбицкого было решено уволить по причине «нехватки жесткости». Новым министром курортов и туризма Крыма был назначен руководитель регионального представительства МИА «Россия Сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко.

«Это кадровое назначение главы республики, он внес представление. Мы этого человека знаем, он достаточно жесткий, достаточно энергичный, поэтому есть надежда, что у него все получится», — сказал Константинов журналистам.

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