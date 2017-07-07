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12:09 (мск), источник: ТАСС

Госдума повысила порог задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

После вступления закона в силу выехать за границу можно будет при наличии долгов на 30 тыс. руб.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла во втором, основном, чтении проект закона о повышении в три раза порога задолженности, при которой судебными приставами накладывается ограничение на выезд за рубеж.

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Соответствующие изменения вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Согласно поправкам, порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, увеличивается с 10 тыс. до 30 тыс. руб. При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев планка остается прежней — 10 тыс. руб.

Также отмечается, что в случае невыплаты задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного погашения судебный пристав может вновь вернуть порог ограничения по выезду за границу в размере 10 тыс. руб.

Кроме того, как сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроектом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты задолженности по исполнительному документу.

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«По действующему законодательству снятие запрета на выезд из страны занимает длительное время. Решение об отмене запрета принимает только тот судебный пристав-исполнитель, который его установил в рамках исполнительного производства, которое он ведет. В результате этого многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать из страны, что нарушает их планы, срывает служебные и семейные дела, командировки, отдых, лечение», — отметил Крашенинников.

Теперь в редакции второго чтения законопроекта предлагается предоставить функции по снятию запрета на выезд должников, оплативших задолженность, судебным приставам-исполнителям центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов. «Они должны будут не позднее одного дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате лицом задолженности по исполнительному документу, вынести постановление о снятии ограничения на выезд, причем в электронной форме», — пояснил глава комитета.

Новые нормы могут вступить в силу с 1 октября 2017 года. «Они могут применяться даже к тем решениям по ограничению на выезд, которые были приняты в отношении должников еще до вступления в силу закона», — заключил Крашенинников.

Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
Вот здорово...людей за оплаченный штраф или налоги которые в базе могут висеть как не учтённые от 1 до теперь 30 тысяч всей семьёй могли оставить дома...и не докажешь что нет долгов ..да ещё и стоимость тура от 150 т.р. Который копили или взяли в кредит в мусорку....а люди сидевшие при власти по 300 ярдов вывезли ...накупили в Лондоне дворцов и яхт...ему дали уехать а потом в розыск....тоесть там на таможне всё океюшки ..дали добро.
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