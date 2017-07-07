Гамбургский саммит G20 начал работу

Российский лидер прибыл в Гамбург ночью, с утра Путин уже принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Это традиционный и регулярный формат на «полях» G20.

Саммит начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств — участников «Группы двадцати».

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«Двадцатка» проходит выставочном комплексе Гамбурга «Мессе», который снискал себе всемирную славу удобного места для проведения международных конгрессов и ярмарок. «Мессе» расположен в самом центре Гамбурга и обладает современной инфраструктурой.

В последние несколько дней в Гамбурге происходят постоянные столкновения полиции с антиглобалистами. По данным полиции, в результате пострадали уже 111 сотрудников органов правопорядка. На улицы выведены бронетранспортёры и водометы.

В пятницу запланировано два рабочих заседания саммита, а вечером Путин будет присутствовать на торжественном концерте и приеме.