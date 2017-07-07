Шпорта заинтересовал дикий пляж на хабаровской дамбе

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Интерес губернатора Хабаровского края вызвал стихийный пляж, организовать который на дамбе вынудила хабаровчан накрывшая город небывалая жара. Осмотрев территорию строящейся дамбы, он пришел к выводу, что стихийный пляж имеет повышенный риск опасности, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Строящуюся третий год дамбу легкостроем не назовешь. Еще совсем недавно, по словам Вячеслаа Шпорта, наблюдалось отставание от графика в полтора месяца. На сегодняшний день, как отчитались представители застройщика, отставание практические ликвидировано.

— Сегодня мы видим, что проблем, которые были ранее, уже нет, — подытожил губернатор. — Финансирование идет полностью по плану. Строители обещают сдать объект в сроки, прописанные в контракте.

Степень готовности первого этапа работ губернатор оценил в 90 процентов.

— Есть уверенность, что первый этап, мы сдадим вовремя — в этом году, — заключил губернатор.

Благоустройство дамбы найдет финансовую поддержку в крае, заявил губернатор.

— Мы с самого начала говорили, что этот проект наш общий. Не может быть у города своей истории, а у края своей, — сказал Вячеслав Шпорт. — Хабаровск — это столица Хабаровского края. И дело чести правительства края участвовать в этом.

По словам губернатора, краевое правительство примет участие в создании комфортной городской среды. Чтобы горожане не только чувствовали себя защищенными, но и чтобы видели, что есть, где комфортно отдыхать.

В ходе осмотра речных ворот в затон Вячеслав Шпорт порекомендовал созвать отдельное совещание и заслушать застройщика аквапарка, поскольку этот проект имеет большое значение в береговом архитектурном комплексе.

Особое замечание губернатор высказал в адрес РЭБ флота. По его словам, необходимо начать решать вопрос с приведением территории затона в порядок. На данный момент картина больше похожа на свалку.