Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
От чего вас спасет спиннер
Рейс для отпускника: как правильно отслеживать цены на авиабилеты
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
9В Китае сошли два оползня
11:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорта заинтересовал дикий пляж на хабаровской дамбе

По словам губернатора, краевое правительство должно принять участие в создании комфортной городской среды.

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Интерес губернатора Хабаровского края вызвал стихийный пляж, организовать который на дамбе вынудила хабаровчан накрывшая город небывалая жара. Осмотрев территорию строящейся дамбы, он пришел к выводу, что стихийный пляж имеет повышенный риск опасности, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Строящуюся третий год дамбу легкостроем не назовешь. Еще совсем недавно, по словам Вячеслаа Шпорта, наблюдалось отставание от графика в полтора месяца. На сегодняшний день, как отчитались представители застройщика, отставание практические ликвидировано.

— Сегодня мы видим, что проблем, которые были ранее, уже нет, — подытожил губернатор. — Финансирование идет полностью по плану. Строители обещают сдать объект в сроки, прописанные в контракте.

Степень готовности первого этапа работ губернатор оценил в 90 процентов.

— Есть уверенность, что первый этап, мы сдадим вовремя — в этом году, — заключил губернатор.

Благоустройство дамбы найдет финансовую поддержку в крае, заявил губернатор.

— Мы с самого начала говорили, что этот проект наш общий. Не может быть у города своей истории, а у края своей, — сказал Вячеслав Шпорт. — Хабаровск — это столица Хабаровского края. И дело чести правительства края участвовать в этом.

По словам губернатора, краевое правительство примет участие в создании комфортной городской среды. Чтобы горожане не только чувствовали себя защищенными, но и чтобы видели, что есть, где комфортно отдыхать.

В ходе осмотра речных ворот в затон Вячеслав Шпорт порекомендовал созвать отдельное совещание и заслушать застройщика аквапарка, поскольку этот проект имеет большое значение в береговом архитектурном комплексе.

Особое замечание губернатор высказал в адрес РЭБ флота. По его словам, необходимо начать решать вопрос с приведением территории затона в порядок. На данный момент картина больше похожа на свалку.

Покидая последнюю точку осмотра строительства, губернатор поинтересовался, в каком месте горожане устроили стихийный пляж, выразив мнение о необходимости прислушаться к выявленной потребности. Но, внимательно осмотрев береговую линию дамбы, пришел к выводу, что это невозможно. Дамба все-таки предназначена, в первую очередь, для защиты города. С другой стороны, по мнению губернатора, далеко не все жители готовы цивилизовано отдыхать возле воды. Стихийный пляж на дамбе имеет повышенный риск с точки зрения опасности для жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глоток свежего воздуха, или тенистые парки Хабаровска
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
ГД в три раза повысила порог долга для запрета на выезд за рубеж
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
В Неаполе рухнул пятиэтажный дом, под завалами есть люди
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь