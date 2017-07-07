Омский губернатор не против шоу Бабкиной на День города, но ждет Шнурова

Как сообщалось ранее, депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление Бабкиной с ансамблем «Русская песня» в честь Дня города, который будет отмечаться 5 августа. По мнению депутата, надо пригласить певца, который пользуется популярностью у молодежи, а не «застревать в прошлом». Мнение депутата активно поддержали омичи в соцсетях. Многие из них требовали на День города группу «Ленинград».
В четверг Шнуров на своей странице написал, что с учетом выбора большинства жителей Омска в следующем году группа решила обязательно выступить в этом сибирском городе. На этот год все даты уже расписаны, сообщил лидер «Ленинграда».
«Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города», — написал губернатор в пятницу на своей странице в Instagram.
Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову @shnurovs за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города.
Как ранее сообщили в администрации Омска, певица Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня» были выбраны в качестве главных гостей Дня города в этом году, так как власти старались угодить большинству горожан. Директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак при этом заявил, что коллектив Бабкиной сможет «завести толпу».