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12:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Парламент Башкирии отказал в пособиях семьям с детьми

На своем последнем заседании весенне-летней сессии депутаты Госсобрания РБ ожидаемо отклонили два законопроекта Рамиля Бигнова о пособиях семьям с детьми до трех лет и помощи многодетным семьям.

Однако в предчувствии выборов 2018 года отметилось колебание в рядах депутатского корпуса, в том числе и «Единой России». Была дискуссия и голосование вопреки генеральной линии.

Начнем с того, что сам Рамиль Бигнов — человек неоднозначный и зачастую противоречивый. Но в политическом в чутье и интуиции ему не откажешь. Последние годы он последовательно сидит на теме семейной и социальной политики. Его законопроекты раз за разом отклоняют, но политический капитал растет. К тому же его голос наряду с редкими депутатами может звучать не в унисон с общим болотом.

Суть предложенных им вчера законопроектов проста. Согласно первому предлагалось установить семьям с детьми от полутора до трех лет пособие в размере 3 тысяч рублей.

— В республике всего около 378 тыс. семей, из них только 7% подпадает по эту категорию. Да, реализация законопроекта потребует немалой суммы в 3,5 млрд рублей ежегодно. Правительство в своем отрицательном отзыве ссылается на нехватку денег и отсутствие источника финансирования. Я же думаю, что деньги есть. В прошлом году у нас был профицит бюджета в 12,4 млрд рублей, по итогам этого полугодия он уже достиг цифры в 10,4 млрд рублей. Деньги есть, — комментирует Рамиль Бигнов.

Дискуссия получилась интересной. Аргументов, кроме как денег нет, у противников принятия законопроекта не было. Им напомнили, что с легкой руки депутатского корпуса «Башнефти» были недавно предоставлены налоговые льготы на сотни миллионов рублей. Для нефтяников значит деньги есть, а для детей нет. И в этот раз попытка протащить свой проект у Бигнова имела шансы на успех. Против него проголосовало всего 57 депутатов, 22 — за принятие, воздержалось 9, не голосовало 18. В сумме 49 депутатов не голосовало против пособий. Разрыв небольшой.

В итоге спикер парламента Константин Толкачев увидел, что ситуация может выйти из-под контроля, тем более цена вопроса второго законопроекта была уже меньше — 1,4 млрд рублей.

Согласно второму законопроекту предлагалась ввести единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей семьям за третьего и последующего ребенка без критерия нуждаемости.

— Именно третий и четвертый ребенок в семье реально может выправить демографическую ситуацию. 50 тыс. рублей небольшая сумма, но все же даже она является существенной помощью. Это коляски, кроватки, памперсы, в общем, целый набор очень нужных мелочей для семей с детьми, — пояснил свою инициативу депутат.

В обсуждение законопроекта неожиданно включился сам спикер. Он начал говорить что-то маловразумительное про то, что в Правительстве РБ, которое дало отрицательное заключение, сидят не враги наших детей, а умные люди. Константин Борисович в этом плане вообще забавный парламентарий. Он может бодро произносить строки из пресс-релиза государственному телеканалу. Но когда с ним начинаешь общаться о деталях отдельных законопроектов, то складывается впечатление, что он не всегда в теме. Поэтому его высказывание, как мы склонны думать, вызвано не от глубокого знания темы, а желанием продемонстрировать депутатам, что нужное решение уже принято в другом месте.

После этого часть строптивых депутатов одумалась, и за отклонение второго законопроекта Рамиля Бигнова проголосовало уже 75 депутатов. Результаты поименного голосования вы можете узнать из протокола заседания.

— Когда я выносил эти законопроекты на рассмотрение Президиума Правительства РБ, Рустэм Марданов сказал, что в них есть смысл. Он поручил митруду изучить вопрос. Мы спорили с Ленарой Хакимовной (минтруд — прим. ред). В итоге она предложила, включить меры поддержки семей в программу по демографии до 2020 года. Поручение ее разработать к апрелю, было дано Главой РБ еще в феврале. Сегодня июль, и где эта программа?

Корр.: — Рамиль Имамагзамович, Рустэм Хамитов начал заседание парламента напоминаем о том, этому созыву остался лишь год. Ваши коллеги не думают, что своими решениями явно не зарабатывают симпатий избирателей?

— Я склонен предполагать, что они вообще об этом не задумываются. Вы знаете нашу систему. Они, наверно, думают, что как решат в Белом доме, тот и станет депутатом.

Трудно не согласиться с этими словами. Депутаты уходят на летние каникулы. Но вместе с отдыхом как минимум больший минус в карму они точно получили. И да, нам избирателям, абсолютно все равно, что Бигнов предлагает эти законопроекты из популизма или как элементы торга с Администрацией, как это пытаются утверждать провластные рупоры. Для нас важно, что руководство республики эти меры поддержки не хочет оказывать семьям с детьми.

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