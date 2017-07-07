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12:07 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму создадут резерв кадров на случай, если министры «споткнутся»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов после ряда отставок в руководстве республики сообщил о намерении властей создать кадровый резерв.

Источник: РИА "Новости"

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

«Кадровая скамейка у нас есть, мы сейчас над этим работаем и работаем по партийной линии. У нас сейчас работает проект кадровый резерв, поэтому на каждого чиновника сейчас будут формироваться резервные кандидаты, и будет в этом смысле легче принимать решение, если вдруг кто-то споткнулся, устал или не получается. Все может быть, это работа», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, чиновники должны активно поработать на Крым и в ближайшие три-четыре года полностью выложиться.

«Сейчас нашей республике это очень нужно. Это все будет оценено избирателями. Сейчас не то время просто просиживать на работе, очень много работы, реализуются масштабные проекты, поэтому дремать не получится», — подчеркнул глава парламента.

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