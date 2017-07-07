В Крыму создадут резерв кадров на случай, если министры «споткнутся»

Источник: РИА "Новости"

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

«Кадровая скамейка у нас есть, мы сейчас над этим работаем и работаем по партийной линии. У нас сейчас работает проект кадровый резерв, поэтому на каждого чиновника сейчас будут формироваться резервные кандидаты, и будет в этом смысле легче принимать решение, если вдруг кто-то споткнулся, устал или не получается. Все может быть, это работа», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, чиновники должны активно поработать на Крым и в ближайшие три-четыре года полностью выложиться.