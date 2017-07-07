В Воронежской области депутата лишили полномочий за отказ представить сведения о доходах
Народный избранник покинул райсовет после требований прокурора.
Народный избранник покинул райсовет после требований прокурора.
В Панинском районе депутата лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Парламентарий местного Совета депутатов Николай Гончаров не представил декларацию о доходах, рассказали в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 7 июля. За это по требованию прокурора района Совет досрочно прекратил его полномочия.
Как рассказали в прокуратуре, народный избранник не представил в установленные сроки сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своей супруги и несовершеннолетних детей за 2016 год.
— В связи с допущенными грубыми нарушениями закона прокурор внес представление председателю Совета народных депутатов Панинского муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Гончарова, — пояснили в прокуратуре. — Решением Совета народных депутатов требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата досрочно прекращены.