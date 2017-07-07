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12:12 (мск), источник: СуперОмск

Либеральный глава омского ИМЭК Ветров ушел в отставку

Как стало известно «СуперОмску» директор Института менеджмента и экономики (входит в состав ОмГУПС) Сергей Ветров ушел в отставку с этого поста. Ветров останется заведующим кафедрой «Связи с общественностью, сервис и туризм».

Обязанности директора сейчас исполняет профессор, доктор педагогических наук Ольга Пиралова.

По словам студентов, Сергей Ветров отличается либеральными взглядами и определенным свободомыслием касательно политической ситуации как в Омске, так и во всей стране.

Ранее на сайте Рособрнадзора вышел приказ, согласно которому ОмГУПС, в состав которого входит ИМЭК, не прошел аккредитацию по 9 направлениям. Это поставило под удар множество студентов и создало вокруг университета скандальную ситуацию.

По всей видимости, это и стало причиной отставки директора ИМЭК. Хотя, как поговаривают, Ветров предупреждал руководство Университета о возможных проблемах с аккредитацией.

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