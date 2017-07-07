Либеральный глава омского ИМЭК Ветров ушел в отставку

Обязанности директора сейчас исполняет профессор, доктор педагогических наук Ольга Пиралова.

По словам студентов, Сергей Ветров отличается либеральными взглядами и определенным свободомыслием касательно политической ситуации как в Омске, так и во всей стране.

Ранее на сайте Рособрнадзора вышел приказ, согласно которому ОмГУПС, в состав которого входит ИМЭК, не прошел аккредитацию по 9 направлениям. Это поставило под удар множество студентов и создало вокруг университета скандальную ситуацию.