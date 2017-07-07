Глава Самары на встрече с жителями раскритиковал главу Кировского района
Причиной резкой критики главы администрации Кировского района стало невыполнение поручения в недельный провести ремонт на улице Гоголя.
Причиной резкой критики главы администрации Кировского района стало невыполнение поручения в недельный провести ремонт на улице Гоголя.
Олег Фурсов посетил поселок Зубчаниновка, после обращения местной жительницы Ирины Кошелевой, попросившей главу города во время прямого эфира 21 июня на телеканале «Россия-24. Самара» благоустроить участок дороги в районе пересечения улиц Гоголя и Кустанайской, сообщает администрация областного центра.
Поручение районной администрации принять меры было дано сразу же, во время эфира. Накануне глава Самары, в ходе объезда Кировского района, приехал в Зубчаниновку проверить, насколько изменилась ситуация. Как оказалось, работы по благоустройству начались, но на другом участке.
Олег Фурсов, резко раскритиковав главу администрации Кировского района Игоря Рудакова в связи с неисполнением поручения, потребовал в недельный срок исправить ситуацию и провести ремонт на улице Гоголя.
Как пояснили главе Самары жители, особенно остро вопрос ремонта дороги встал в последние несколько лет,
«Мы своими силами благоустроили участок, но этого оказалось недостаточно», — рассказали жители окрестных домов про один из участков улицы.
Олег Фурсов поручил руководителю Городской
Подняли зубчаниновцы и другие волнующие вопросы. По их словам, они не имеют возможности оплачивать в срок коммунальные платежи, так как единственный пункт оплаты не всегда справляется с нагрузкой. Пообщавшись с горожанами, Олег Фурсов дал поручения районной администрации рассмотреть возможность установки дополнительного пункта оплаты и подготовить соответствующий проект.
В этот день глава Самары встретился с управляющими микрорайонов Кировского района, рассказавших Олегу Фурсову, что большая часть вопросов, которые им приходится решать, касается отраслей
Глава Самары подчеркнул, что у управляющих микрорайонами есть все полномочия вместе с жителями инициировать в случае необходимости смену обслуживающей организации. Администрация района должна в этом помогать жителям и поддерживать такие инициативы.
«Если управляющие компании нарушают установленные нормы, не исполняют свои обязанности и не хотят прислушиваться к жителям, необходимо инициировать процедуру исключения домов из сферы их обслуживания и отзывать лицензии», — подчеркнул Олег Фурсов.