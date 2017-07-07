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12:29 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары на встрече с жителями раскритиковал главу Кировского района

Причиной резкой критики главы администрации Кировского района стало невыполнение поручения в недельный провести ремонт на улице Гоголя.

Олег Фурсов посетил поселок Зубчаниновка, после обращения местной жительницы Ирины Кошелевой, попросившей главу города во время прямого эфира 21 июня на телеканале «Россия-24. Самара» благоустроить участок дороги в районе пересечения улиц Гоголя и Кустанайской, сообщает администрация областного центра.

Поручение районной администрации принять меры было дано сразу же, во время эфира. Накануне глава Самары, в ходе объезда Кировского района, приехал в Зубчаниновку проверить, насколько изменилась ситуация. Как оказалось, работы по благоустройству начались, но на другом участке.

Олег Фурсов, резко раскритиковав главу администрации Кировского района Игоря Рудакова в связи с неисполнением поручения, потребовал в недельный срок исправить ситуацию и провести ремонт на улице Гоголя.

Как пояснили главе Самары жители, особенно остро вопрос ремонта дороги встал в последние несколько лет, из-за того, что при замене водопроводных труб ремонтники все разрыли, а обратно не засыпали.

«Мы своими силами благоустроили участок, но этого оказалось недостаточно», — рассказали жители окрестных домов про один из участков улицы.

Олег Фурсов посетил поселок Зубчаниновка, после обращения местной жительницы Ирины Кошелевой, попросившей благоустроить участок дороги в районе пересечения улиц Гоголя и Кустанайской.

Олег Фурсов поручил руководителю Городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергею Зинковскому провести проверку в отношении компании, которая производила замену водовода и применить меры административного воздействия по факту проведения земляных работ с нарушением правил.

Подняли зубчаниновцы и другие волнующие вопросы. По их словам, они не имеют возможности оплачивать в срок коммунальные платежи, так как единственный пункт оплаты не всегда справляется с нагрузкой. Пообщавшись с горожанами, Олег Фурсов дал поручения районной администрации рассмотреть возможность установки дополнительного пункта оплаты и подготовить соответствующий проект.

В этот день глава Самары встретился с управляющими микрорайонов Кировского района, рассказавших Олегу Фурсову, что большая часть вопросов, которые им приходится решать, касается отраслей жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: покос травы, приведение в порядок дворовых территорий, взаимодействие с управляющими компаниями.

Глава Самары подчеркнул, что у управляющих микрорайонами есть все полномочия вместе с жителями инициировать в случае необходимости смену обслуживающей организации. Администрация района должна в этом помогать жителям и поддерживать такие инициативы.

«Если управляющие компании нарушают установленные нормы, не исполняют свои обязанности и не хотят прислушиваться к жителям, необходимо инициировать процедуру исключения домов из сферы их обслуживания и отзывать лицензии», — подчеркнул Олег Фурсов.

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