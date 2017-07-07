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13:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Шелехова и Шелеховского района не хотят объединяться

Как 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, народное обсуждение по вопросу создания Шелеховского городского округа прошло с 8 по 30 июня.

Жителям города и района нужно было ответить на вопрос: «Одобряете ли вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района?». Согласно результатам опроса, большинство жителей города Шелехов высказались за объединение (74% голосов), а жители района — против (55% голосов). Учитывая, что явка в районе была выше, чем в городе, после подсчета общего количества голосов вариант ответа «не одобряю» оказался в преимуществе.

«Почти 2500 участников выразили свое мнение во время этих публичных слушаний — это самое массовое выявление мнения населения в нашем регионе посредством проведения публичных слушаний. И такая активная позиция населения не может не радовать», — отметил заместитель начальника управления правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев.

Как отметили члены комиссии народного обсуждения, такие данные свидетельствуют о том, что у населения есть неудовлетворенность организацией местного самоуправления и ее необходимо совершенствовать. «Сейчас нам предстоит со всем вниманием оценить результаты народного обсуждения. Потому что налицо явная неудовлетворенность существующим положением дел у жителей города Шелехов, и оставлять это незамеченным нельзя. При этом любые изменения не должны пойти во вред жителям района. Поэтому при выработке механизмов совершенствования местного самоуправления перед нами стоит задача учесть интересы жителей как Шелехова, так и района», — подчеркнул Александр Гоголев.

Почти 2500 участников выразили свое мнение во время публичных слушаний — это самое массовое выявление мнения населения в регионе посредством слушаний.

В ходе областного народного обсуждения поступило 44 предложения и замечания. Та часть предложений и замечаний, которые касаются вопроса объединения в городской округ, в том числе объединения администраций Шелеховского района и города Шелехова (12 предложений), будет направлена в аппарат правительства Иркутской области для рассмотрения вопроса.

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