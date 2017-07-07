НЦБК проводит обыски в доме и кабинете примара Бачой

Источник: Noi.md

Сотрудники НЦБК прибыли на место в 7:00, а сам обыск начался спустя час, когда подошел и адвокат примара.

Виталий Шаларь попал в поле зрения прессы в 2015 году, после того как на него напал один из приближенных депутата ДПМ Константина Цуцу. Инцидент произошел по время встречи Шаларь с избирателями. Удары получили и отец Виталия Шаларь, а также его брат.