Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
От чего вас спасет спиннер
Песков рассказал о рукопожатии Путина и Трампа
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8Зомби Большой двадцатки
15:20 (мск), источник: Noi.md

НЦБК проводит обыски в доме и кабинете примара Бачой

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят в данный момент обыски в кабинете и по месту жительства примара коммуны Бачой Виталия Шаларь.

Источник: Noi.md

Сотрудники НЦБК прибыли на место в 7:00, а сам обыск начался спустя час, когда подошел и адвокат примара.

Виталий Шаларь попал в поле зрения прессы в 2015 году, после того как на него напал один из приближенных депутата ДПМ Константина Цуцу. Инцидент произошел по время встречи Шаларь с избирателями. Удары получили и отец Виталия Шаларь, а также его брат.

Впоследствии, во время другой встречи с избирателями во время предвыборной кампании 2015 года были разбиты окна автомобиля примара. По словам Шаларь, сторонники Демократической партии были посланы туда депутатом Цуцу. Законодатель отказался прокомментировать эти утверждения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Домника Маноле: При Воронине правосудие было более независимым
Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20 (видео)
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Минкомсвязи сообщило о назначении нового главы «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь