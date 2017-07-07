НЦБК проводит обыски в доме и кабинете примара Бачой
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят в данный момент обыски в кабинете и по месту жительства примара коммуны Бачой Виталия Шаларь.
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят в данный момент обыски в кабинете и по месту жительства примара коммуны Бачой Виталия Шаларь.
Сотрудники НЦБК прибыли на место в 7:00, а сам обыск начался спустя час, когда подошел и адвокат примара.
Виталий Шаларь попал в поле зрения прессы в 2015 году, после того как на него напал один из приближенных депутата ДПМ Константина Цуцу. Инцидент произошел по время встречи Шаларь с избирателями. Удары получили и отец Виталия Шаларь, а также его брат.
Впоследствии, во время другой встречи с избирателями во время предвыборной кампании 2015 года были разбиты окна автомобиля примара. По словам Шаларь, сторонники Демократической партии были посланы туда депутатом Цуцу. Законодатель отказался прокомментировать эти утверждения.