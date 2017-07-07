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13:16 (мск), источник: Интерфакс

В Свердловской области нет очередей пациентов на реабилитацию — региональный Минздрав

Екатеринбург. 7 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская область обладает достаточным потенциалом для реабилитации пациентов с травмами, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.

«Мы являемся регионом, который выполняет все установки, которые дает главный реабилитолог РФ. Стараемся всех больных после интенсивного этапа провести через этап реабилитации. Это обязательный этап лечения», — отметил И. Трофимов на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал».

По его словам, единовременно в свердловских медучреждениях могут проходить реабилитацию до 391 человека, ею занимаются 14 учреждений.

«Очередей на реабилитацию нет и не может быть. Есть сбои, но они редки», — подчеркнул министр. Вместе с тем, как сообщила главный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения РФ Галина Иванова, государство вплотную начало заниматься вопросами реабилитации в 2007 году, тогда был поставлен вопрос о создании соответствующей системы с использованием зарубежного опыта.

«Уже десять лет РФ занимается развитием этого направления, подготовкой кадров, изучением особенностей финансирования», — заявила Г. Иванова. Она отметила, что самым тяжелым видом травм является нейротравма или повреждение центральной нервной системы.

«Сейчас мы научились спасать людей, но мы еще не научились возвращать их в жизнь, из которой они выпали в результате травмы. Это, безусловно, невероятно сложный высокотехнологичный процесс», — отметила Г. Иванова.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин сообщил, что стоимость курса реабилитации пациента варьируется от 23 тыс. рублей до 75 тыс. рублей, а в целом расходы государства на лечение пациента с инсультом составляют 180−350 тыс. рублей.

«Это полный цикл от острого заболевания до реабилитации», — уточнил В. Шелякин. По его словам, пациенты в Свердловской области могут по системе ОМС проходить реабилитацию как в государственных, так и в частных клиниках. Директор Клинического института мозга (одно из учреждений, занимающихся реабилитацией пациентов после инсульта) Андрей Белкин сообщил на пресс-конференции, что только в Свердловской области «тяжелые» пациенты могут пройти реабилитацию в рамках государственной программы.

«У пациента есть десять дней у нас, за это время проводится его интенсивная реабилитация. У нас прекрасно оперируют, теперь мы учимся оказывать качественную реабилитационную помощь, воспроизводим общепринятую технологию», — отметил А. Белкин. Он добавил, что в отделении реабилитации 40 коек, работает 200 сотрудников.

Гендиректор университетского госпиталя нейрореабилитации InstitutGuttmann Жузеп Мария Рамирес, который посетил с визитом Клинический институт мозга в свердловском городе Березовский, в свою очередь, рассказал, что в России тема реабилитации — новая. «Нас разделяет время, и эту временную дистанцию (между российским и западными клиниками) России надо будет быстро преодолеть», — добавил он.

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