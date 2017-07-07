В Свердловской области нет очередей пациентов на реабилитацию — региональный Минздрав

«Мы являемся регионом, который выполняет все установки, которые дает главный реабилитолог РФ. Стараемся всех больных после интенсивного этапа провести через этап реабилитации. Это обязательный этап лечения», — отметил И. Трофимов на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал».

По его словам, единовременно в свердловских медучреждениях могут проходить реабилитацию до 391 человека, ею занимаются 14 учреждений.

«Очередей на реабилитацию нет и не может быть. Есть сбои, но они редки», — подчеркнул министр. Вместе с тем, как сообщила главный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения РФ Галина Иванова, государство вплотную начало заниматься вопросами реабилитации в 2007 году, тогда был поставлен вопрос о создании соответствующей системы с использованием зарубежного опыта.

«Уже десять лет РФ занимается развитием этого направления, подготовкой кадров, изучением особенностей финансирования», — заявила Г. Иванова. Она отметила, что самым тяжелым видом травм является нейротравма или повреждение центральной нервной системы.

«Сейчас мы научились спасать людей, но мы еще не научились возвращать их в жизнь, из которой они выпали в результате травмы. Это, безусловно, невероятно сложный высокотехнологичный процесс», — отметила Г. Иванова.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин сообщил, что стоимость курса реабилитации пациента варьируется от 23 тыс. рублей до 75 тыс. рублей, а в целом расходы государства на лечение пациента с инсультом составляют 180−350 тыс. рублей.

«Это полный цикл от острого заболевания до реабилитации», — уточнил В. Шелякин. По его словам, пациенты в Свердловской области могут по системе ОМС проходить реабилитацию как в государственных, так и в частных клиниках. Директор Клинического института мозга (одно из учреждений, занимающихся реабилитацией пациентов после инсульта) Андрей Белкин сообщил на пресс-конференции, что только в Свердловской области «тяжелые» пациенты могут пройти реабилитацию в рамках государственной программы.

«У пациента есть десять дней у нас, за это время проводится его интенсивная реабилитация. У нас прекрасно оперируют, теперь мы учимся оказывать качественную реабилитационную помощь, воспроизводим общепринятую технологию», — отметил А. Белкин. Он добавил, что в отделении реабилитации 40 коек, работает 200 сотрудников.