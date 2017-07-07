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13:14 (мск), источник: Om1.ru

Омский бизнесмен Рудаков окончательно проиграл дело «Любочки» и «Степаныча»

Предприниматель хотел, чтобы издательство «Омский ракурс» выплатило ему компенсацию побольше, но теперь станет платить издательству сам.

Сегодня, 7 июля, Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес постановление по скандальной тяжбе вокруг скульптур «Любочка» и «Степаныч». В разбирательстве победила мэрия, а предприниматель Роман Рудаков оказался должен издательству «Омский ракурс».

Напомним, что Рудаков выкупил у скульпторов права собственности на статуи, после чего через суд потребовал у ООО «Омский ракурс» 7,8 миллиона рублей за публикацию их фотографий без его согласия. Арбитражный суд Омской области признал правоту Рудакова, но снизил размер компенсации до 20 тысяч рублей. Тут о своих правах на статуи заявила администрация Омска. Куйбышевский районный суд признал мэрию правообладателем. После этого в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило сразу две жалобы на решение омского арбитража: Рудаков требовал повысить размер компенсации, мэрия — отменить решение о его статусе правообладателя.

Как пояснили Om1.ru в суде, жалоба Рудакова осталась без удовлетворения.

Восьмой арбитражный апелляционный суд:

 — Решение Арбитражного суда Омской области от 27 февраля 2017 года в обжалованной части отменить. В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Рудакова к ООО «Омский ракурс» отказать. Взыскать с индивидуального предпринимателя Рудакова в пользу ООО «Омский ракурс» возмещение расходов по уплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы 3000 рублей.

Постановление вступило в законную силу. Однако у Рудакова есть возможность его отменить, подав кассационную жалобу в Высший арбитражный суд РФ.

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