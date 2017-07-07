Омский бизнесмен Рудаков окончательно проиграл дело «Любочки» и «Степаныча»
Предприниматель хотел, чтобы издательство «Омский ракурс» выплатило ему компенсацию побольше, но теперь станет платить издательству сам.
Предприниматель хотел, чтобы издательство «Омский ракурс» выплатило ему компенсацию побольше, но теперь станет платить издательству сам.
Сегодня, 7 июля, Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес постановление по скандальной тяжбе вокруг скульптур «Любочка» и «Степаныч». В разбирательстве победила мэрия, а предприниматель Роман Рудаков оказался должен издательству «Омский ракурс».
Напомним, что Рудаков выкупил у скульпторов права собственности на статуи, после чего через суд потребовал у ООО «Омский ракурс» 7,8 миллиона рублей за публикацию их фотографий без его согласия. Арбитражный суд Омской области признал правоту Рудакова, но снизил размер компенсации до 20 тысяч рублей. Тут о своих правах на статуи заявила администрация Омска. Куйбышевский районный суд признал мэрию правообладателем. После этого в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило сразу две жалобы на решение омского арбитража: Рудаков требовал повысить размер компенсации, мэрия — отменить решение о его статусе правообладателя.
Как пояснили Om1.ru в суде, жалоба Рудакова осталась без удовлетворения.
Восьмой арбитражный апелляционный суд:
— Решение Арбитражного суда Омской области от 27 февраля 2017 года в обжалованной части отменить. В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Рудакова к ООО «Омский ракурс» отказать. Взыскать с индивидуального предпринимателя Рудакова в пользу ООО «Омский ракурс» возмещение расходов по уплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы 3000 рублей.
Постановление вступило в законную силу. Однако у Рудакова есть возможность его отменить, подав кассационную жалобу в Высший арбитражный суд РФ.