Омский бизнесмен Рудаков окончательно проиграл дело «Любочки» и «Степаныча»

Напомним, что Рудаков выкупил у скульпторов права собственности на статуи, после чего через суд потребовал у ООО «Омский ракурс» 7,8 миллиона рублей за публикацию их фотографий без его согласия. Арбитражный суд Омской области признал правоту Рудакова, но снизил размер компенсации до 20 тысяч рублей. Тут о своих правах на статуи заявила администрация Омска. Куйбышевский районный суд признал мэрию правообладателем. После этого в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило сразу две жалобы на решение омского арбитража: Рудаков требовал повысить размер компенсации, мэрия — отменить решение о его статусе правообладателя.