Мэров Ялты и Судака выберут из местных жителей

«Предложения есть и по Судаку и по Ялте. Они сейчас сверяются. Все местные из этих регионов, привозить никого нельзя, опыт показал, что это не очень работает, — сказал Константинов журналистам. — Назначение — это полномочия местных советов, будем с ними советоваться. Очень важно в этой связи, когда происходит смена власти местного самоуправления, что назначение кандидатуры должно очень тщательно быть сверено с избирателями на месте. Это принципиально, и это главное».