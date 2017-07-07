Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
9В Китае сошли два оползня
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Мэров Ялты и Судака выберут из местных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Новые главы городских администраций Ялты и Судака будут выбраны из местных жителей, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность вице-премьера крымского правительства.

«Предложения есть и по Судаку и по Ялте. Они сейчас сверяются. Все местные из этих регионов, привозить никого нельзя, опыт показал, что это не очень работает, — сказал Константинов журналистам. — Назначение — это полномочия местных советов, будем с ними советоваться. Очень важно в этой связи, когда происходит смена власти местного самоуправления, что назначение кандидатуры должно очень тщательно быть сверено с избирателями на месте. Это принципиально, и это главное».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Жена Медведева рассказала о грядущей серебряной свадьбе
Построен самый длинный в мире подводный автомобильный тоннель
Жена Медведева рассказала о грядущей серебряной свадьбе
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
ГД в три раза повысила порог долга для запрета на выезд за рубеж
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
В Неаполе рухнул пятиэтажный дом, под завалами есть люди
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь