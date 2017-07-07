Начался прием заявок в Общественную палату Нижнего Новгорода
Конкурс по формированию Общественной палаты города пройдет 25 августа.
Конкурс по формированию Общественной палаты города пройдет 25 августа.
Начинается прием заявок на участие в конкурсе по формированию Общественной палаты Нижнего Новгорода, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской Думы.
Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке. Заявки принимаются в течение 30 дней после публикации постановления. Конкурс по формированию Общественной палаты города будет проведен 25 августа.
«Общественная палата Нижнего Новгорода призвана объединить неравнодушных горожан, лидеров общественного мнения, привлечь их к выявлению и решению городских проблем, — отметила глава города Елизавета Солонченко. — Муниципалитету важно, чтобы появился еще один эффективный канал коммуникации с горожанами».