Госдума приняла в первом чтении проект о задержании должников по алиментам

Источник: РИА Новости

Документ был внесен рассмотрение Госдумы в феврале рядом депутатов от «Единой России».

Один из авторов инициативы председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документ разработан в целях создания дополнительных условий для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания и защиты прав социально уязвимых категорий граждан.

Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство. Павел Крашенников Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству

«Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей», — сказал журналистам Крашенинников, слова которого приводит его пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе, нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. В настоящее время судебные приставы не имеют права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Однако при выявлении других административных правонарушений, производство по которым осуществляют судебные приставы, они вправе применять указанные меры.