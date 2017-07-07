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14:01 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о задержании должников по алиментам

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам.

Источник: РИА Новости

Документ был внесен рассмотрение Госдумы в феврале рядом депутатов от «Единой России».

Один из авторов инициативы председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документ разработан в целях создания дополнительных условий для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания и защиты прав социально уязвимых категорий граждан.

Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство.
Павел Крашенников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству

«Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей», — сказал журналистам Крашенинников, слова которого приводит его пресс-служба.

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Как отмечается в пресс-релизе, нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. В настоящее время судебные приставы не имеют права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Однако при выявлении других административных правонарушений, производство по которым осуществляют судебные приставы, они вправе применять указанные меры.

«Отсутствие такой возможности вынуждает приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении. Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности по столь значимым исполнительным производствам как взыскание алиментов», — отметил Крашенинников.

Комментарии
2
Sergey Sergey
)) Подработки, смена профессии, не?!
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Дмитрий Крюков
Пусть сначало людей обеспечат достойной работой!
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