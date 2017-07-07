Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Правительство Нидерландов объявило турецкого
Правительство Нидерландов объявило турецкого
В заявлении правительства говорится, что присутствие Тюркеша, равно как и других представителей правительства Турции, нежелательно «c учетом нынешнего состояния отношений между странами».
Ранее ФРГ запретила выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перед сторонниками в Гамбурге. В ответ турецкий лидер заявил, что, вводя этот запрет, Германия совершает «самоубийство».
В марте Нидерланды отказались разрешить посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался выступить на митинге в Роттердаме перед нидерландскими турками в преддверии конституционного референдума в Турции.
Мэр Роттердама Ахмед Абуалеб 10 марта заявил, что Чавушоглу не разрешат провести агитационную кампанию в поддержку референдума. В ответ Эрдоган на митинге 12 марта в Стамбуле пообещал, что Турция «научит Нидерланды международной дипломатии». Глава турецкого МИД пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями, в том случае, если ему не разрешат полететь в Роттердам на митинг.
Анкара 13 марта приостановила дипотношения с Нидерландами на высоком уровне и запретила въезд в страну голландским дипломатам.
Конституционный референдум в Турции прошел 16 апреля, его результаты утвердили 27 апреля. Более 50% проголосовавших поддержали внесение поправок в конституцию. Таким образом, к 2019 году в Турции будет упразднена должность
Другого языка европейцы не поймут, так и будут хамить.