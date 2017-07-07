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13:19 (мск), источник: РБК

Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата

Правительство Нидерландов объявило турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша «персоной нон-грата». Политик собирался посетить церемонию, приуроченную к годовщине попытки госпереворота в Турции, которую намерены провести проживающие в этой стране турки. Об этом сообщает NOS.

Источник: AFP 2017

В заявлении правительства говорится, что присутствие Тюркеша, равно как и других представителей правительства Турции, нежелательно «c учетом нынешнего состояния отношений между странами».

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Ранее ФРГ запретила выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перед сторонниками в Гамбурге. В ответ турецкий лидер заявил, что, вводя этот запрет, Германия совершает «самоубийство».

В марте Нидерланды отказались разрешить посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался выступить на митинге в Роттердаме перед нидерландскими турками в преддверии конституционного референдума в Турции.

Мэр Роттердама Ахмед Абуалеб 10 марта заявил, что Чавушоглу не разрешат провести агитационную кампанию в поддержку референдума. В ответ Эрдоган на митинге 12 марта в Стамбуле пообещал, что Турция «научит Нидерланды международной дипломатии». Глава турецкого МИД пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями, в том случае, если ему не разрешат полететь в Роттердам на митинг.

Отвечая на заявление Эрдогана нидерландский премьер-министр Марк Рютте, подчеркнул, что слова турецкого лидера «перешли все границы».

Анкара 13 марта приостановила дипотношения с Нидерландами на высоком уровне и запретила въезд в страну голландским дипломатам.

Конституционный референдум в Турции прошел 16 апреля, его результаты утвердили 27 апреля. Более 50% проголосовавших поддержали внесение поправок в конституцию. Таким образом, к 2019 году в Турции будет упразднена должность премьер-министра и главой правительства станет президент. Он будет наделен полномочиями издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров, а также сможет распускать парламент.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Что-то скажет знайка...
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Иван Петров
Давай, Эрдоган, запускай в Европу мильён смуглых и очень смуглых гопников.
Другого языка европейцы не поймут, так и будут хамить.
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