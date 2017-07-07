Ростенко готов помогать своему преемнику на посту главы Ялты

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. Открытый конкурс на замещение этой должности проведут в ближайшее время.

Вместе с тем Ростенко надеется, что его на посту главы администрации сменит местный житель. «Хотелось бы, чтобы был кто-то из местных представителей, понимающий специфику региона, что достаточно сложно. Правда, найти такого человека, который ориентируется во всем регионе, довольно сложно. Я обошел весь регион ногами, от Фороса до Гурзуфа, и многие вещи знаю предметно», — отметил Ростенко.