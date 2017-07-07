Ростенко готов помогать своему преемнику на посту главы Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости (Крым). Андрей Ростенко планирует сложить полномочия главы администрации Ялты в понедельник. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости (Крым). Андрей Ростенко планирует сложить полномочия главы администрации Ялты в понедельник. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. Открытый конкурс на замещение этой должности проведут в ближайшее время.
«Я планирую покинуть должность примерно в понедельник», — сказал Ростенко.
Вместе с тем Ростенко надеется, что его на посту главы администрации сменит местный житель. «Хотелось бы, чтобы был
При этом он заверил, что готов «в некоторых моментах помогать своим последователям, буду вести информационное сопровождение».