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14:38 (мск), источник: РИА Крым

Ростенко готов помогать своему преемнику на посту главы Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости (Крым). Андрей Ростенко планирует сложить полномочия главы администрации Ялты в понедельник. Об этом он сообщил РИА Новости (Крым).

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. Открытый конкурс на замещение этой должности проведут в ближайшее время.

«Я планирую покинуть должность примерно в понедельник», — сказал Ростенко.

Вместе с тем Ростенко надеется, что его на посту главы администрации сменит местный житель. «Хотелось бы, чтобы был кто-то из местных представителей, понимающий специфику региона, что достаточно сложно. Правда, найти такого человека, который ориентируется во всем регионе, довольно сложно. Я обошел весь регион ногами, от Фороса до Гурзуфа, и многие вещи знаю предметно», — отметил Ростенко.

При этом он заверил, что готов «в некоторых моментах помогать своим последователям, буду вести информационное сопровождение».

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