Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита G20, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита G20, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на
По словам Пескова, президенты обменялись приветствиями и сказали, что скоро увидятся на отдельной встрече.
Встреча Путина и Трампа должна пройти сегодня в 16.45 по московскому времени. На 18.00 у Путина назначена встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.
Саммит G20 проходит в Гамбурге с