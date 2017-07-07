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14:43 (мск), источник: RNS

Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита G20, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2017

По словам Пескова, президенты обменялись приветствиями и сказали, что скоро увидятся на отдельной встрече.

Встреча Путина и Трампа должна пройти сегодня в 16.45 по московскому времени. На 18.00 у Путина назначена встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.

Саммит G20 проходит в Гамбурге с 7—8 июля.

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Комментарии
14
Алексей Иванов
Да теперь Трамп руку неделю мыть не будет.
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К Д
Вот именно выживем-просуществуем
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Валерий Викторов ....
Детский сад, если пожал руку значить в доску свой!
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