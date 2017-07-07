Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20

По словам Пескова, президенты обменялись приветствиями и сказали, что скоро увидятся на отдельной встрече.

Встреча Путина и Трампа должна пройти сегодня в 16.45 по московскому времени. На 18.00 у Путина назначена встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.