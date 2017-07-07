В свердловском избиркоме начинает работу ситуационный центр

Источник: РИА "Новости"

Операторы центра в режиме реального времени будут обрабатывать основную массу поступающих по разным каналам запросов и вести их учет, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Вопросы в центр поступают по трем каналам — телефон, электронная почта и скайп. Их принимают и обрабатывают четыре оператора. Все они прошли специальное обучение общению с гражданами, освоив даже технику работы с агрессивными заявителями и жалобщиками. Для сокращения времени обслуживания разработаны стандарты и типовые формы ответов на самые частые вопросы. Например, где и как можно проголосовать, как найти свой участок, где узнать информацию. Все поступившие обращения — даже анонимные звонки — в обязательном порядке будут фиксироваться, а при необходимости передаваться в органы власти или правоохранительные органы для реагирования.

По данным статистики, в ходе осенней избирательной кампанию прошлого года только в день голосования на «горячую линию» облизбиркома поступило 372 звонка — их обрабатывали всего два человека. За весь предвыборный период всеми 80 территориальными избирательными комиссиями было принято 2 238 обращений, из них 1 079 поступили в ИКСО, 1 159 — в ТИКи Свердловской области.

Официальный запуск ситуационного центра состоится 10 июля, он будет работать с 9 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 16 часов в выходные и праздники.

Связаться с операторами ситуационного центра Избирательной комиссии Свердловской области можно по следующим каналам связи:

телефон — (343) 358−1−777.