И. о. главы Лысьвенского городского округа стал Евгений Заводчиков

По его словам, к исполнению обязанностей он приступает с сегодняшнего дня. В должности зама он курировал вопросы общественной безопасности, управления ресурсами и внутренней политики.

Напомним, вчера глава Лысьвенского городского округа Виталий Шувалов ушел в отпуск, назначив своим приказом исполняющего обязанности. После этого он был допрошен в качестве обвиняемого по уголовному делу о превышении полномочий при подписании актов на ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных с многочисленными дефектами. Вчера же Лысьвенская городская дума рассматривала представление прокурора города о назначении и.о. главы округа.