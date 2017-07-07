Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
От чего вас спасет спиннер
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
СМИ: в России произойдет замена денег
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

И. о. главы Лысьвенского городского округа стал Евгений Заводчиков

Исполняющим обязанности главы Лысьвенского городского округа назначен не Алексей Стяжкин, а заместитель главы администрации Евгений Заводчиков, сообщил источник в администрации губернатора Пермского края.

По его словам, к исполнению обязанностей он приступает с сегодняшнего дня. В должности зама он курировал вопросы общественной безопасности, управления ресурсами и внутренней политики.

Напомним, вчера глава Лысьвенского городского округа Виталий Шувалов ушел в отпуск, назначив своим приказом исполняющего обязанности. После этого он был допрошен в качестве обвиняемого по уголовному делу о превышении полномочий при подписании актов на ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных с многочисленными дефектами. Вчера же Лысьвенская городская дума рассматривала представление прокурора города о назначении и.о. главы округа.

Напомним, надзорный орган считает, что полномочия господина Шувалова истекли еще в марте. В администрации губернатора говорят, что рассмотрение представления и уголовное дело в отношении Виталия Шувалова никак не связаны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Жерар Депардье судится в России
«Слово “Россия” пришлось содрать даже с чемодана»
Как Жерар Депардье судится в России
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Данила Козловский завершил съемки своего первого фильма «Тренер» В настоящее время режиссер Козловский занят монтажом материала, отснятого на лучших российских стадионах при участии девяти футбольных команд
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь