На пост губернатора Севастополя претендуют 10 человек

6 июля в 18.00 завершилась кампания по выдвижению кандидатов на выборы главы Севастополя, которые состоятся 10 сентября.

По данным избиркома Севастополя, на губернаторское кресло выдвинулись 10 человек.

Действующего врио губернатора Севастополя 40-летнего Дмитрия Овсянникова выдвинула партия «Единая России».

От партии «Общероссийский народный союз» выдвинут 58-летний главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук Сергей Бабурин.

Партия «Патриоты России» выдвинула 70-летнего пенсионера Ивана Ермакова.

От ЛДПР на выборы заявили 46-летнего Илью Журавлева, действующего депутата Законодательного собрания Севастополя.

КПРФ выдвинула 48-летнего Романа Кияшко, помощника депутата Госдумы.

От «Партии Великое Отечество» выдвинулся 59-летний Вадим Колесниченко, генеральный секретарь Крымского Футбольного Союза.

«Коммунистическая партия социальной справедливости» выдвинула на выборы 55-летнего Михаила Кряжева, замдиректора ЧУ ДПО «Учебный центр «Кавказ», а партия «Народ против коррупции» — 60-летнего Виктора Резанова, заместителя генерального директора по правовым вопросам Некоммерческого партнерства «Коллегия судебных экспертов «Оценка, земельные отношения и иная судебно-экономическая экспертиза».

От «Российской экологической партии «Зеленые» выдвинут 42-летний профессор кафедры «Философия и общественные науки» Московского политехнического университета Никита Штыков. 36-летний пенсионер Денис Меркулов выдвинулся от «Интернациональной партии России».

— До 16 июля будет проходить регистрация кандидатов, после чего будет определен окончательный состав претендентов на пост главы Севастополя, — сообщили в избиркоме Севастополя.