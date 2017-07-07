В ближайшие часы решится судьба реформы правительства
Депутаты готовятся решить судьбу реформы правительства. С утра его обсудили во втором чтении. Голосование намечено на ближайшие часы.
Депутаты готовятся решить судьбу реформы правительства. С утра его обсудили во втором чтении. Голосование намечено на ближайшие часы.
Документ предлагает наделить премьера полномочиями самостоятельно менять структуру кабмина. Согласно концепции, министерств станет вдвое меньше.
Представлять интересы политических партий в правительстве будет только министр. Кроме того, ведомства лишатся некоторых полномочий.
«Исключая должности
«Мы укрепляем позицию министра. Он фактически становится отражателем политической воли парламента, выраженной голосованием депутатов. Ведомства займутся только разработкой политик и контролем их исполнения. Полномочий по администрированию госсобственности, а также контролирующих и регламентирующих компетенций, у них не будет. Только обязанности по разработке политик.».
На смену замминистра придёт государственный секретарь. В помощники ему назначат секретарей по областям. Их будут отбирать на конкурсной основе. На должности могут претендовать аполитичные технократы.
«Обязанности замминистра перейдут к главному госсекретарю и секретарям. В каждом министерстве будет один главный секретарь. Помогать ему будут секретари, отвечающие за конкретное направление работы.».
В первом чтении законопроект о реформе правительства приняли в минувшую пятницу. Документ предлагает наделить премьера полномочиями самостоятельно устанавливать число ведомств. Однако любые изменения должны быть одобрены депутатами. В разработке законопроекта приняли участие зарубежные эксперты, в том числе специалисты Всемирного банка.