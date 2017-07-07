В ближайшие часы решится судьба реформы правительства

Источник: Publika.md

Документ предлагает наделить премьера полномочиями самостоятельно менять структуру кабмина. Согласно концепции, министерств станет вдвое меньше.

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Представлять интересы политических партий в правительстве будет только министр. Кроме того, ведомства лишатся некоторых полномочий.

«Исключая должности вице-министров, которые являются политическими, не снижаем ли мы влияние политических партий, находящиеся у власти и руководящих страной?».

«Мы укрепляем позицию министра. Он фактически становится отражателем политической воли парламента, выраженной голосованием депутатов. Ведомства займутся только разработкой политик и контролем их исполнения. Полномочий по администрированию госсобственности, а также контролирующих и регламентирующих компетенций, у них не будет. Только обязанности по разработке политик.».

На смену замминистра придёт государственный секретарь. В помощники ему назначат секретарей по областям. Их будут отбирать на конкурсной основе. На должности могут претендовать аполитичные технократы.

«Обязанности замминистра перейдут к главному госсекретарю и секретарям. В каждом министерстве будет один главный секретарь. Помогать ему будут секретари, отвечающие за конкретное направление работы.».