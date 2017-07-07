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13:58 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура проверила чиновников и депутатов Карагайского района

В Карагайском районе выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. 10 человек скрыли в декларациях сведения о доходах.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, среди нарушителей — два муниципальных служащих Карагайского района и восемь заместителей депутатов Совета депутатов Нердвинского сельского поселения. Представленные ими декларации были неполные и недостоверные.

«В частности, чиновниками указаны некорректные сведения о доходах, полученных в виде страховых пенсий, ежемесячных денежных выплат, также предоставлены недостоверные сведении о наличии в собственности транспортных средств и объектов недвижимости», — сообщает краевая прокуратура.

По итогам проверки главе администрации Карагайского муниципального района и председателю Совета Депутатов Нердвинского сельского поселения были внесены представления.

Также прокурор Карагайского района проверил наличие информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и депутатов на официальном сайте органов местного самоуправления.

Выявлен факт отсутствия соответствующей информации муниципальных служащих администрации Рождественского сельского поселения, депутатов Совета Депутатов Менделеевского сельского поселения, а также депутатов Земского Собрания Карагайского муниципального района и членов их семей.

В итоге за данные нарушения три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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