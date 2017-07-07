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14:10 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска Двораковский в прямом эфире расскажет о ремонте дорог

Градоначальник ответит на вопросы горожан, касающиеся ремонта дорог и благоустройства территории.

Источник: РИА "Новости"

8 июля в 9:25 мэр Омска Вячеслав Двораковский выступит на телеканале «Россия 1» в телевизионной передаче «Наш Омск». В прямом эфире градоначальник поведает об актуальных направлениях работы мэрии.

Так, омичи смогут узнать, будет ли в срок закончен ремонт дорог, когда начнется ремонт во дворах, сколько тротуаров отремонтируют в Омске и другое.

Любой желающий сможет обратиться к мэру по телефонам прямого эфира 8 (3812) 65−98−28, 65−05−00.

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