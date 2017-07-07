Мэр Омска Двораковский в прямом эфире расскажет о ремонте дорог

8 июля в 9:25 мэр Омска Вячеслав Двораковский выступит на телеканале «Россия 1» в телевизионной передаче «Наш Омск». В прямом эфире градоначальник поведает об актуальных направлениях работы мэрии.

Так, омичи смогут узнать, будет ли в срок закончен ремонт дорог, когда начнется ремонт во дворах, сколько тротуаров отремонтируют в Омске и другое.