Челябинский губернатор поручил разобраться с долгами за электричество на 925 млн руб

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю разобраться в ситуации с долгами за электричество, которые превысили 900 млн рублей. Письмо о росте задолженности со стороны предприятий ЖКХ направил областным властям «Челябэнергосбыт», сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора.

«От ПАО “Челябэнергосбыт” поступило письмо, в котором говорится о росте дебиторской задолженности предприятий ЖКХ. Губернатор Борис Дубровский поручил профильному заместителю разобраться в этой ситуации. Такой факт подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

По данным «Челябэнергосбыта», за отопительный период 2016—2017 гг. предприятия ЖКХ региона увеличили задолженность перед энергоснабжающей организацией с 556 млн руб. до 925 млн руб.

«Между тем ежегодно со стороны областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются денежные средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трех лет погашение долгов за счет этих средств практически не осуществляется», — добавили в пресс-службе «Челябэнергосбыта».