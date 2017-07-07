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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Ростовские власти опровергли данные о новой голодовке шахтеров «Кингкоула»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Заместитель губернатора региона Сергей Бондарев опроверг данные о новой голодовке шахтеров группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области из-за долгов: уведомлений об этом ни в одну инстанцию не поступало.

Источник: РИА Новости

Свыше 60 шахтеров ГК «Кингкоул» в августе 2016 года объявляли голодовку из-за долгов по зарплате более чем на 300 миллионов рублей. В период голодовки число ее участников превышало сто человек, но в итоге акция была приостановлена. Шахтерам с августа 2016 года по 30 июня 2017 года было перечислено несколькими траншами 308,2 миллиона рублей. По информации регионального правительства, задолженность полностью погашена перед 3233 бывшими работникам ГК «Кингкоул». Одна из руководителей инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева подтвердила агентству, что сумма с учетом вычета НДФЛ была перечислена шахтерам.

В начале июля представитель инициативной группы шахтеров сообщила РИА Новости, что 16 шахтеров вновь объявили голодовку. По словам Авачевой, перед бывшими сотрудниками «Кингкоул» еще не погашена задолженность в 374 миллиона рублей — стоимость пайкового угля за три года, компенсационные выплаты за несвоевременно выплаченную зарплату, основной долг по зарплате (около 100 миллионов рублей), также в эту сумму входят компенсации за время простоя производства по вине работодателя, моральный вред, пособия, отпускные. Как отметила представитель инициативной группы шахтеров, в прокуратуру были отправлены уведомления о начале голодовки.

«На сегодняшний день никакой голодовки нет. Официально ни в одну инстанцию, в том числе в адрес исполнительной власти города Гуково, в правоохранительные органы обращений не поступало. Никто не голодает, хотя на пикетах каждый день зачинщики объявляют об этом», — заявил журналистам заместитель губернатора Бондарев.

Он также опроверг сумму задолженности в 374 миллиона рублей. По информации Бондарева, долги по компенсационным выплатам составляют порядка 40 миллионов рублей. Сейчас стоимость имущества предприятий «Кингкоул» покрывает эту сумму.

«Основные торги назначены на июль. Вчера или позавчера какой-то конкурс не состоялся из-за отсутствия желающих. Был бы интересный, перспективный бизнес — стояла бы очередь. Рано или поздно можно все продать, стоимость имущества сейчас составляет порядка 400 миллионов рублей, когда и за сколько оно продастся, трудно сказать. Мы заинтересованы как можно быстрее и дороже продать его, чтобы люди получили выплаты», — подчеркнул Бондарев.

Он добавил, что за все время была продана только обогатительная фабрика «Ростовгормаш» за 170 миллионов рублей. Цена была снижена из-за отсутствия покупателей.

Власти выполнили все обязательства

Как поясняли ранее агентству в правительстве региона, губернатор Ростовской области Василий Голубев брал на себя обязательства по выплате долгов по зарплате шахтерам лишь за период до 1 июля 2016 года, когда во всех компаниях ГК «Кингкоул» были назначены конкурсные управляющие.

По словам представителя регионального правительства, обязательств выплачивать через «Региональную корпорацию развития» долги по зарплате после 1 июля 2016 года, а также по компенсационным выплатам изначально Голубев не брал. Долги, сложившиеся до 1 июля 2016 года, полностью выплачены.

На данный момент конкурсные управляющие занимаются реализацией имущества ГК «Кингкоул», чтобы погасить оставшуюся задолженность. Все предприятия ГК «Кингкоул» (около 15) находятся в различных стадиях банкротства.

Уголовное дело

Ранее ростовский суд установил, что гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала компании. По версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.

Кроме того, по данным суда, Пожидаев, намереваясь извлечь выгоду для себя и нанести вред ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК «Алмазная» (входили в «Кингкоул»), в нарушение устава общества использовал свои полномочия вопреки законным интересам компании.

Суд счел доказанным, что действия Пожидаева повлекли прекращение хозяйственной деятельности ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК «Алмазная», признание их банкротами, а также сокращение штата работников — 1936 человек и задолженность по заработной плате свыше 200 миллионов рублей. Пожидаева приговорили к пяти годам колонии, а около двух недель назад в суд передали еще одно уголовное дело в отношении бывшего гендиректора.

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